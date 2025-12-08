Furor por los 5 pan dulces artesanales más buscados de CABA: cuánto salen y qué relleno trae cada uno

Con propuestas que van desde lo tradicional hasta lo gourmet, los pan dulces porteños reflejan un abanico de estilos, técnicas y precios que crece año tras año. Conocé cuál te conviene elegir según tus preferencias.

Pan dulce. Foto: Pexels.

Mientras las familias definen el menú para el brindis de las Fiestas y organizan encuentros con amigos y seres queridos, crece también la búsqueda de los pan dulces artesanales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas recetas tradicionales y versiones gourmet suelen marcar tendencia en cada temporada.

Frente a la amplia oferta y a la variedad de precios, conocer las características de cada propuesta resulta clave para elegir la opción que mejor se adapte al presupuesto sin resignar calidad.

Pan dulce. Foto: Unsplash.

En los últimos días, las redes sociales se convirtieron en vidriera de los productos más codiciados: fotos de masas esponjosas, frutos secos cuidadosamente seleccionados, baños de chocolate y presentaciones de lujo inundaron Instagram y TikTok, donde varios chefs y pastelerías porteñas exhiben sus creaciones.

Cuál es el precio de los pan dulces más buscados de CABA y qué relleno tienen

Plaza Mayor

El tradicional restaurante de Venezuela 1399, en Monserrat, ofrece uno de los pan dulces más emblemáticos de Buenos Aires. Su precio es de $36.000 el kilo, aunque también se vende una presentación de 4 kilos en caja.

Pan dulce de Plaza Mayor. Foto: Facebook.

La receta, con más de 40 años de historia, incluye abundantes frutos secos, frutas escurridas y pasas, además de ingredientes clásicos como manteca, harina, huevos y levadura.

Betular Patisserie

La pastelería de Damián Betular presentó su colección navideña “El Cascanueces”, que incluye un pan dulce que suele agotar stock cada temporada.

Pan Dulce de Betular. Foto: Betular.

Su valor es de $56.000 los 750 gramos, y su receta incorpora cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semiamargo y un craquelin de cacao y avellanas. Se comercializa exclusivamente en la sucursal de Villa Devoto.

Pertutti

Con más de nueve décadas de trayectoria, la cadena ofrece pan dulce clásico a $38.000 el kilo, mientras que la versión con frutos secos cuesta $45.000 el kilo.

Pan dulce de Pertutti. Foto: Instagram @pertuttiresto

También se venden en lata, con precios de $48.000 para la opción tradicional y $55.000 para la versión con frutos secos.

Maru Botana

Cada temporada navideña, la cadena Maru Botana Dulce y Salado lanza un pan dulce basado en la receta personal de la reconocida pastelera.

Pan Dulce de Maru Botana. Foto: redes sociales.

Su precio es de $46.000 el kilo, y está disponible en dos variantes: el tradicional con frutos secos y glasé de limón, y el “clásico de Maru”, con chocolate tanto en la masa como en la cobertura.

Levando, despacho de pan

Con locales en Colegiales y Palermo, Levando elabora pan dulce con ingredientes orgánicos y fermentación lenta.

El pan dulce de la panadería Levando, despacho de pan. Foto: Morfar.ar.

La opción de medio kilo cuesta $20.000, incluye frutos secos, cranberries y una pasta natural de naranja. También hay un modelo de 850 gramos a $35.000, presentado en caja.

