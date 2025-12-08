Furor por los 5 pan dulces artesanales más buscados de CABA: cuánto salen y qué relleno trae cada uno
Con propuestas que van desde lo tradicional hasta lo gourmet, los pan dulces porteños reflejan un abanico de estilos, técnicas y precios que crece año tras año. Conocé cuál te conviene elegir según tus preferencias.
Mientras las familias definen el menú para el brindis de las Fiestas y organizan encuentros con amigos y seres queridos, crece también la búsqueda de los pan dulces artesanales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, cuyas recetas tradicionales y versiones gourmet suelen marcar tendencia en cada temporada.
Frente a la amplia oferta y a la variedad de precios, conocer las características de cada propuesta resulta clave para elegir la opción que mejor se adapte al presupuesto sin resignar calidad.
En los últimos días, las redes sociales se convirtieron en vidriera de los productos más codiciados: fotos de masas esponjosas, frutos secos cuidadosamente seleccionados, baños de chocolate y presentaciones de lujo inundaron Instagram y TikTok, donde varios chefs y pastelerías porteñas exhiben sus creaciones.
Cuál es el precio de los pan dulces más buscados de CABA y qué relleno tienen
Plaza Mayor
El tradicional restaurante de Venezuela 1399, en Monserrat, ofrece uno de los pan dulces más emblemáticos de Buenos Aires. Su precio es de $36.000 el kilo, aunque también se vende una presentación de 4 kilos en caja.
La receta, con más de 40 años de historia, incluye abundantes frutos secos, frutas escurridas y pasas, además de ingredientes clásicos como manteca, harina, huevos y levadura.
Betular Patisserie
La pastelería de Damián Betular presentó su colección navideña “El Cascanueces”, que incluye un pan dulce que suele agotar stock cada temporada.
Su valor es de $56.000 los 750 gramos, y su receta incorpora cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semiamargo y un craquelin de cacao y avellanas. Se comercializa exclusivamente en la sucursal de Villa Devoto.
Pertutti
Con más de nueve décadas de trayectoria, la cadena ofrece pan dulce clásico a $38.000 el kilo, mientras que la versión con frutos secos cuesta $45.000 el kilo.
También se venden en lata, con precios de $48.000 para la opción tradicional y $55.000 para la versión con frutos secos.
Maru Botana
Cada temporada navideña, la cadena Maru Botana Dulce y Salado lanza un pan dulce basado en la receta personal de la reconocida pastelera.
Su precio es de $46.000 el kilo, y está disponible en dos variantes: el tradicional con frutos secos y glasé de limón, y el “clásico de Maru”, con chocolate tanto en la masa como en la cobertura.
Levando, despacho de pan
Con locales en Colegiales y Palermo, Levando elabora pan dulce con ingredientes orgánicos y fermentación lenta.
La opción de medio kilo cuesta $20.000, incluye frutos secos, cranberries y una pasta natural de naranja. También hay un modelo de 850 gramos a $35.000, presentado en caja.
