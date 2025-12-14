El truco fácil y casero para ahuyentar las palomas de balcones, ventanas y terrazas

En las grandes ciudades, la presencia de estas aves forma parte del paisaje cotidiano. Sin embargo, cuando se instalan en balcones, ventanas o terrazas, pueden generar inconvenientes vinculados tanto a la higiene como a la salud del hogar.

¿Cómo ahuyentar las palomas del hogar sin hacerles daño? Foto: Unsplash.

Las palomas son parte infaltable del paisaje cotidiano en las ciudades y si bien su cercanía con las personas y los hogares es algo habitual, esto puede tornarse -en ciertos casos- en un problema o dificultad.

Lo cierto es que cuando estos animales deciden posarse en ventanas, balcones, terrazas, suelen dejar excrementos a su paso, plumas y demás gérmenes que afectan no solo la estética del hogar, sino también la salud de las personas.

Las palomas pueden ser un foco de enfermedades. Foto: Unsplash

Si bien no todas las palomas son portadoras de enfermedades, en la mayoría de los casos, sus excrementos pueden transmitir bacterias, hongos y parásitos, que con el tiempo resultan en un riesgo sanitario notable.

Un dato más “superficial”, pero no por ello menos interesante, es que los desechos de las palomas son altamente corrosivos, por lo que pueden arruinar superficies de metal, madera, cerámica y pintura.

El truco para ahuyentar las palomas de tu hogar

Ante todo lo anteriormente descrito, hay muchas personas que optan por ahuyentar a estos animales voladores de su hogar con soluciones simples y fáciles de aplicar.

Las palomas suelen posarse en balcones, terrazas y ventanas. Foto: Unsplash.

Lo importante es que con este truco no se las daña y tampoco se terminan colocando productos invasivos en el hogar que terminan siendo contraproducentes, principalmente si hay animales domésticos o niños en la casa.

El truco más efectivo es usando pimienta combinada con agua. Esto se convierte en un repelente natural de las palomas y evita que se posen en determinadas partes del hogar. Cierto es que este método es sumamente discreto, económico y fácil de aplicar.

La pimienta ahuyenta a las palomas a raíz del olfato sensible con el que cuentan estas aves. La pimienta resulta irritante para sus vías respiratorias y sus patas. Si bien no es tóxica ni provoca daños permanentes, la sensación desagradable que les genera es suficiente como para evitar que las palomas se acerquen hasta allí.

La preparación es muy sencilla ya que solo se necesita una botella con rociador, agua y pimienta molida. La proporción que se recomienda es una cucharada de pimienta por cada litro de agua.

La pimienta: ideal para ahuyentar palomas. Foto: Unsplash.

Una vez se haya hecho la mezcla se puede rociar sobre superficies donde las palomas suelen posarse, tales como barandas de balcones, bordes de ventanas, terrazas, etc.

Como es un método natural, resulta conveniente repetir la aplicación cada pocos días, principalmente si hubo lluvias en medio o mucho viento.

Para potenciar sus resultados, la pimienta se puede complementar con otro repelente natural de las palomas: la canela.

Un consejo extra: la pimienta no solo ahuyenta a las palomas. Por su olor y componentes picantes, actúa como un repelente natural contra determinados insectos como las hormigas, las cucarachas y las arañas.