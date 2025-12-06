Una provincia argentina busca declarar a las palomas como “plaga”: el proyecto ya obtuvo media sanción en el Senado

La iniciativa pretende implementar un programa de control poblacional para disminuir la proliferación de estas aves, pero los grupos proteccionistas advierten que la medida podría derivar en métodos letales y abrir un camino “sin retorno”.

Palomas. Foto: Unsplash

La reciente media sanción en el Senado de Santa Fe de un proyecto de ley que busca declarar plaga a las palomas generó un intenso debate entre el gobierno provincial y las organizaciones de defensa animal.

La iniciativa pretende implementar un programa de control poblacional para disminuir la proliferación de estas aves, pero los grupos proteccionistas advierten que la medida podría derivar en métodos letales y abrir un camino “sin retorno”.

El proyecto de ley y sus alcances

El expediente, remitido a la Cámara de Diputados provincial para su tratamiento, establece la creación de un plan provincial de manejo y prevención frente a la superpoblación de palomas y otras especies similares.

Paloma. Foto: Unsplash

La propuesta habilita al Ministerio de Desarrollo Productivo a firmar convenios con organismos nacionales, institutos de investigación, municipios, universidades, entidades agropecuarias y ONG para coordinar acciones conjuntas.

La defensa de la iniciativa

El senador por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla, defendió el proyecto y aseguró que se busca un esquema de trabajo sostenido y ambientalmente sustentable.

“Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable. No vamos a salir mañana a matar a todas”, afirmó en diálogo con LT8.

Borla reconoció que la paloma “es parte de la cadena alimentaria”, pero remarcó que resolver el problema “no es fácil”, incluso después de distintos intentos implementados por municipios y productores rurales.

Entre las medidas mencionó un repelente desarrollado por el INTA, aunque aclaró que no ha dado los resultados esperados. Por ello, planteó la necesidad de reunir a los equipos técnicos en una mesa común para definir estrategias conjuntas.

Rechazo de organizaciones proteccionistas

Rosalia Aurascoff, coordinadora de Encuentro Proteccionista y miembro del Consejo Asesor del Concejo Municipal de Rosario, expresó su rechazo:

“De ser aprobado, va a constituirse en un problema gravísimo para la provincia y los municipios. Cuando el exterminio se convierte en política pública, abre caminos sin retorno”.

Aurascoff sostuvo que cualquier intervención debe apoyarse en criterios éticos, científicos y de gestión territorial, y rechazó la posibilidad de aplicar métodos letales. Además, recordó que la expansión de las palomas está vinculada a la transformación del ambiente y la pérdida de hábitat natural.

Paloma. Foto: Unsplash

También advirtió que el proyecto “va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional” y de diversas leyes nacionales y provinciales de protección animal.

Alternativas propuestas

Como alternativa, las organizaciones sugieren realizar primero un relevamiento de poblaciones y hábitos de las aves. Entre las herramientas disponibles mencionan el uso de anticonceptivos a base de nicarbaniza, un método ya aplicado en Rosario que interrumpe la fertilidad de los huevos sin afectar a otras especies.

Este sistema puede aplicarse tanto en zonas urbanas como rurales, ofreciendo una solución no invasiva y con menor impacto ambiental.