Tendencias en cortes de pelo masculinos para 2026: qué estilos se usarán y cómo elegir el ideal, según tu edad

Los estilos que se imponen el próximo año priorizan la autenticidad, la practicidad y la adaptación a cada etapa de la vida, desde la adolescencia hasta los 50 años y más. Te contamos qué tenés que tener en cuenta antes de pasar por la peluquería.

La relación de los hombres con su imagen personal continúa transformándose y, en ese proceso, el cabello ocupa un lugar cada vez más relevante. De cara a 2026, las tendencias en cortes masculinos se alejan de modelos rígidos y universales para dar paso a propuestas más flexibles, donde la edad, el estilo de vida y la identidad individual se convierten en factores determinantes.

Según coinciden estilistas profesionales con amplia trayectoria, el corte de pelo dejó de ser una cuestión meramente funcional para convertirse en una herramienta de expresión personal. Ya no se trata solo de verse prolijo, sino de lograr coherencia entre la imagen, la rutina diaria y la personalidad.

Adolescentes y jóvenes (15 a 25 años)

En esta etapa, el cabello sigue siendo un espacio de experimentación, aunque con decisiones más informadas. Entre las opciones más elegidas aparece el low taper fade natural, caracterizado por un degradado bajo y progresivo en laterales y nuca, y una parte superior de largo medio que permite múltiples peinados sin perder prolijidad.

Otra tendencia fuerte es el corte shag moderno, que prioriza capas medias, textura y movimiento. Se trata de un estilo que no busca la simetría perfecta y funciona especialmente bien en cabellos ondulados, con una estética relajada y creativa.

Corte shag moderno. Foto: Pinterest.

Completa este grupo el mullet suave o “neo-mullet”, una versión más equilibrada del clásico mullet. En 2026 se presenta con largo posterior moderado, laterales rebajados (no rapados) y una parte superior con textura, ideal para quienes buscan diferenciarse sin exageraciones.

Hombres jóvenes adultos (26 a 35 años)

En la franja de los 26 a los 35 años, las tendencias apuntan a un equilibrio entre estilo, madurez y practicidad. El crop texturizado se consolida como una de las alternativas más versátiles, con flequillo corto e irregular, laterales prolijos y una parte superior trabajada con textura.

Para quienes buscan un look actual compatible con entornos laborales, el fade medio con volumen frontal ofrece un degradado limpio y progresivo, acompañado de volumen controlado en la parte frontal, que puede peinarse hacia adelante o hacia arriba.

Fade medio con volumen frontal. Foto: Pinterest.

Dentro de esta franja etaria también se destaca el corte clásico reinterpretado, que suaviza las líneas tradicionales: la raya lateral es menos marcada, los laterales se llevan algo más largos y el movimiento natural reemplaza a la rigidez.

Hombres adultos (36 a 50 años)

A partir de los 36 años, las prioridades cambian y ganan peso la practicidad, el mantenimiento sencillo y el rejuvenecimiento visual. En ese contexto, el degradado bajo con textura superior se posiciona como una de las opciones más solicitadas, gracias a sus laterales prolijos y una parte superior con capas suaves que aportan frescura.

Otra alternativa es el corte medio peinado hacia atrás o soft slick back, una versión más natural del clásico peinado hacia atrás. Se utiliza con productos livianos que permiten movimiento y evitan el efecto rígido.

Soft slick back. Foto: Pinterest.

Para profesionales que buscan prolijidad sin rigidez, el corte ejecutivo relajado combina largo medio uniforme, líneas limpias y ausencia de contrastes extremos, adaptándose con facilidad a distintos contextos.

Hombres mayores de 50 años

En 2026, los hombres mayores dejan de lado la idea de ocultar la edad y apuestan por estilos que acompañen su etapa vital. El corte corto con laterales naturales propone laterales cortos pero con densidad y una parte superior controlada, logrando un aspecto ordenado y elegante.

También gana protagonismo el corte medio con canas protagonistas, que realza el color natural del cabello a través de un largo medio bien trabajado, textura y un peinado simple, sin exceso de productos.

Corte medio con canas. Foto: Pinterest.

Por último, el corte clásico con largo en la coronilla se presenta como una opción para quienes conservan buen volumen. Con laterales más cortos y una parte superior más larga, este estilo aporta presencia, personalidad y una imagen natural.

En conjunto, las tendencias de cortes masculinos para 2026 reflejan un cambio de paradigma: ya no se trata de seguir una moda única, sino de elegir un estilo que dialogue con la edad, la identidad y la forma de vivir de cada hombre.