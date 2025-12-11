El long hair será tendencia este verano 2026: cómo mantenerlo sano y lograr un corte de pelo soñado

Lograr una melena larga, fuerte y luminosa no es tarea fácil: requiere constancia, buenos hábitos y los productos adecuados. Para eso, es clave identificar el estado real del pelo. ¿Cómo saber si tu cabello está quebradizo y necesita un cuidado extra?

Pelo largo. Foto: Pinterest.

Sin dudas, llevar el pelo sano y nutrido suma muchísimo a la autoestima. Y aunque en los últimos meses los cortes bob fueron los grandes protagonistas, este verano las melenas largas vuelven a tomar el centro de la escena. Celebridades como Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Ariana Grande y Madison Beer ya lo confirmaron: el long hair es el look del momento.

Sin embargo, lograr una cabellera de estas características no parece ser tarea sencilla. El 55% de las argentinas prefieren el pelo largo, pero factores como el quiebre (22%) y puntas abiertas (32%) obliga a cortarlo con más frecuencia para mantenerlo sano.

“Procedimientos químicos o cosméticos repetidos, como decoloraciones y alisados; el uso de herramientas de calor de altas temperaturas, la exposición a rayos UV, la sal y el cloro son algunos de los factores que pueden degradar el pelo, provocando la pérdida de elasticidad, porosidad y fracturas en la fibra capilar, dejando el pelo opaco, áspero y quebradizo” explica Gimena Gomez Servetto (M.N 162.107), dermatóloga y tricóloga de Garnier. “Incluso, algunos factores internos como las deficiencias nutricionales pueden influir”, concluye.

Dua Lipa con pelo largo. Foto: Pinterest.

¿Cómo saber si tengo el pelo quebradizo?

Una forma sencilla de diagnosticarlo es con este test casero de elasticidad:

Con el pelo húmedo, separar un mechón Sujetar el mechón por ambos extremos (por la raíz y por la punta) y estirar con suavidad. Al estirarlo, hay que observar cuál es su comportamiento: esto dará la pauta del nivel de elasticidad capilar

Si el mechón se estira y vuelve a su forma original, tu pelo está correctamente equilibrado y tiene buena elasticidad.

Si se estira mucho y no recupera su forma natural o se parte, es una señal de que necesita un refuerzo de proteínas.

Si directamente se quiebra o no tiene elasticidad, tu pelo necesita hidratación urgente. Esto puede indicar una falta de vitaminas y deshidratación.

El pelo largo será tendencia en el verano. Foto: Pinterest.

Cómo lograr un pelo largo y sano

La clave para lograr una cabellera larga y abundante es la fortaleza capilar y, para lograr este resultado, Garnier presenta una nueva línea Hair Food Ananá, formulada para reducir el quiebre hasta en un 98%1 y disminuir x2 las puntas abiertas.

El ananá es un alimento altamente beneficioso para la salud de nuestro cuerpo, por lo tanto, también para nuestra salud capilar. No solo se destaca su bajo contenido en sodio y su alto contenido en fibra, sino que asegura grandes beneficios para el pelo por varios motivos.

Contiene Vitamina C, que ayuda a que el pelo luzca fuerte, y Vitamina B, cuya falta puede provocar la apariencia de pelo fino y sin fuerza, pero en su presencia proporciona hidratación y mejora el sebo en el cuero cabelludo.

Linea Fructis Hair Food Ananá de Garnier. Foto: Prensa.

Asimismo, esta fruta posee Vitamina A, que da como resultado una cabello más brillante y suave, mientras aporta propiedades antioxidantes que favorecen la producción de colágeno natural sobre la piel del cuero cabelludo, una de las principales fuentes de fuerza, suavidad y elasticidad.

Esta nueva línea de Garnier está compuesta por:

Shampoo transparente sin siliconas : con una fórmula limpiadora a base de tres agentes de origen vegetal y 100% biodegradables.

Acondicionador nutritivo: gracias a sus ingredientes naturales aporta flexibilidad, suavidad y facilita el desenredado.

Mascarilla 3 en 1 enriquecida con extracto de ananá, de textura cremosa y rica en nutrientes e hidratación. Se puede usarla como crema de tratamiento (dejándola actuar unos minutos antes de enjuagar), como acondicionador, aplicándolo de medios a puntas y luego enjuagando, y como crema para peinar (sin enjuague).

Toda la línea está formulada con hasta 97% de ingredientes de origen natural, sin siliconas, aceites minerales ni colorantes artificiales. Además, tiene fórmula vegana, y es biodegradable y dermatológicamente testeada.