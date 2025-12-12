Looks juveniles para el verano 2026: los cortes de pelo que favorecen al rostro después de los 60

La forma del rostro y la contextura del cabello son dos claves importantes para elegir cuál será el corte que definirá la temporada. Los detalles.

Peinados. Fuente: Freepik

Elegir un look para el verano puede ser bastante sencillo si seguimos las tendencias que están de moda. Sin embargo, también es cierto que después de los 60, nuestro pelo no es el mismo que a los 20 o 30 años. Además, debemos tener en cuenta la forma de nuestro rostro, la textura del cabello, el estilo personal y cuáles son las zonas que queremos acertar para elegir un corte que realmente nos favorezca.

A partir de los 60 años, el cabello suele perder densidad y brillo. Esto hace que sea necesario saber cuál será el estilo adecuado que puede marcar la diferencia: aportar juventud, volumen y luminosidad al rostro es una de las claves para rejuvenecer con tan solo un paso por la peluquería. Además, algunos estilos permiten peinarse de manera sencilla, sin necesidad de horas frente al espejo. ¿Cuáles son las tendencias del verano?

Corte de pelo de moda en 2026 Foto: Pinterest

Según el experto en peluquería Eduardo Sánchez, las mujeres de 60 años o más deberían optar por cortes de longitud intermedia, ya que aportan juventud y mucho movimiento al cabello. Además, remarcó que hay algunos looks que podrían favorecer este verano.

Cortes de pelo: cuáles son los mejores looks para las mayores de 60 años este 2026

Para hacer mucho más sencilla la elección, algunas celebridades se animaron a un cambio radical apostando a looks sofisticados, algo alocados y, por supuesto, acordes a su edad. Entre las más destacadas, se encuentran las siguientes:

Carolina de Mónaco: bob recto sofisticado

Carolina de Mónaco es un ejemplo de cómo un long bob recto puede ser elegante y práctico. Su corte se mantiene ligeramente más corto en la zona frontal, lo que enmarca el rostro con suavidad. Suele peinarlo de forma sencilla, liso o con ligeras ondas, logrando un look fresco y clásico a la vez.

Carolina de Mónaco Foto: Pinterest / GTRES

Meryl Streep: corte recto y liso con volumen

Otro ícono del long bob es Meryl Streep. Su corte de base recta se lleva normalmente liso, no lacio, y peinado ligeramente hacia atrás para potenciar el volumen. Este estilo demuestra cómo un corte sencillo puede realzar la naturalidad y la sofisticación al mismo tiempo.

Meryl Streep Foto: Pinterest

Julianne Moore: carré largo con ondas naturales

Julianne Moore luce una versión del carré que llega un poco más abajo de la mandíbula, con puntas desbastadas y ondas suaves muy naturales. Este estilo es ideal para aportar volumen y movimiento, evitando que el cabello luzca plano o sin vida.

Julianne Moore Foto: Pinterest

Trucos para elegir el corte perfecto