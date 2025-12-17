El adorno poco utilizado para adornar el árbol de Navidad: es ideal para atraer abundancia económica

Un ritual que gana cada vez más protagonismo en las Fiestas propone ir más allá de la decoración tradicional. Esta creencia popular busca “sembrar” intenciones positivas para atraer estabilidad económica y nuevas oportunidades durante el año que comienza.

Navidad Foto: Freepik

Esto no tiene que ver solo con lo decorativo, sino que es un gesto cargado de simbolismo como todo lo que sucede con la Navidad. Y es que al momento de armar el arbolito, los adornos, las luces y los colores son protagonistas indiscutidos.

Pero también hay un ritual que en los últimos años ha ganado popularidad y que muchas personas consideran infaltable para empezar el año con excelentes energías: esconder monedas entre las ramas del árbol de Navidad.

Y si bien para algunos puede resultar un detalle simple, para otros es una tradición cargada de significado y buenas intenciones.

Adornos tradicionales para el árbol de Navidad. Foto: Freepik.

La creencia popular de las monedas en el árbol de Navidad

Las creencias populares son algo que acompañan a las personas de generación en generación, generalmente se transmiten de forma oral y sirve para unir a las familias o tener puntos en común.

En ese sentido, colocar monedas en el árbol navideño es una de las creencias más difundidas, sirve para atraer prosperidad, abundancia y estabilidad económica durante el año que está a punto de comenzar en pocos días.

Las monedas funcionan como un amuleto simbólico, muy vinculado con las oportunidades, el crecimiento personal y la seguridad material en un nuevo ciclo. Por supuesto, este ritual se apoya en la idea de lo que se siembra con buenas intenciones se puede multiplicar con el tiempo.

También hay que tener en cuenta que la Navidad y el Año Nuevo son momentos vinculados a realizar un balance personal desde todo punto de vista, con cierre de etapas y renovación de deseos. Así, muchas personas deciden reforzar intenciones positivas a través de pequeños gestos simbólicos. Y allí entra el árbol de Navidad como un emblema que puede aunar todos estos buenos deseos, y “sembrar” intenciones de bienestar y abundancia para todo el hogar.

Monedas en el árbol de Navidad. Foto: Unsplash.

Una de las recomendaciones es elegir monedas limpias, bien doradas y de curso legal. La idea es colocarlas discretamente entre las ramas mientras se piensa en deseos relacionados con el trabajo, la estabilidad y la prosperidad. Al finalizar las Fiestas, las monedas deben retirarse y guardarse en un lugar especial para que continúen acompañando durante el año.

También, un detalle interesante es poner una moneda por cada integrante del hogar, así se extiende el deseo de protección económica para toda la familia.

Asociadas a la energía del crecimiento, las monedas actúan como un amuleto que busca fortalecer la economía del hogar y acompañar su desarrollo a lo largo del nuevo año.