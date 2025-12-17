Llega la Noche de los Shoppings 2025: cuándo es, hasta qué hora y qué centros comerciales se adhieren

Los centros comerciales del país extenderán su horario habitual y brindarán promociones especiales con distintos bancos. Los detalles, en la nota.

Noche de los Shoppings 2025. Foto: Unsplash.

Se acerca un evento imperdible: la Noche de los Shoppings. Este 23 de diciembre, los centros comerciales extenderán su horario hasta las 4 de la madrugada y ofrecerán descuentos de hasta el 50% en una amplia variedad de productos.

¿Qué shoppings se adhieren?

Los centros comerciales participantes extenderán su horario de apertura hasta las 4 de la mañana, ofreciendo a los compradores más tiempo para aprovechar las promociones.

Los shoppings de Buenos Aires que se sumarán a esta noche especial son:

Abasto Shopping

Alto Palermo

Alto Avellaneda

DOT Baires Shopping

Patio Bullrich

Alcorta Shopping

Distrito Arcos

Soleil Premium Outlet

Noche de los Shoppings 2025. Foto: Freepik

¿Qué productos estarán en oferta en la Noche de los Shoppings?

Los descuentos no solo se aplican a productos de moda, sino que también abarcan otras categorías populares como:

Moda

Calzado

Accesorios

Electrónica

En la Noche de los Shoppings habrá beneficios adicionales como cuotas sin interés, devoluciones especiales y regalos por compras superiores a determinados montos. También se realizarán actividades especiales para agregar más emoción a la noche:

Shows musicales en vivo.

Sorteos exclusivos.

La posibilidad de encontrarse con Papá Noel en algunos centros comerciales.

Shopping. Foto: Unsplash.

Las promociones bancarias para la Noche de los Shoppings 2025

Estos son los descuentos bancarios más destacados en el mes de diciembre que se pueden encontrar en los shoppings de Grupo IRSA:

- Banco Galicia: el 22 y 23 todos los shoppings ofrecerán descuentos del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para la cartera general de clientes. Para la categoría Éminent habrá descuento del 30%, con 6 cuotas sin interés.

- Banco Provincia: del 20 al 23 habrá 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en todos los centros comerciales de AMBA del Grupo IRSA.

- ICBC: los días 17 y 18, el banco ofrecerá descuentos en todos los shoppings de Grupo IRSA que van desde el 10% (sin tope de reintegro) hasta el 40% (con tope de reintegro) y hasta 6 cuotas sin interés.

- Naranja X: los sábados de diciembre en Abasto Shopping y Alto Avellaneda se ofrecerá 30% de ahorro (Plan Z) y hasta 3 cuotas sin interés. Por su parte, en los centros comerciales de AMBA y los del interior la entidad ofrecerá del 21 al 24, 30% de descuento (Plan Z) y cuotas de hasta 3 o 5 sin interés.

- Santander: El especial Súper Miércoles del 17 brindará un 10% de descuento en perfumería, librería y joyerías adheridas; un 25% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 9 cuotas sin interés y un 30% para clientes Select, sin tope y también hasta 9 cuotas sin interés.

- MODO: desde el 15 al 24 ofrece un 10% de descuento adicional a las promociones de los bancos adheridos, y el 19 y 20 un 20% de ahorro.