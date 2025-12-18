Ideal para la mesa dulce navideña: cuánto sale la “Casita de Navidad” de Bon o Bon y dónde se consigue

Fiel a la identidad de la marca, la propuesta combina un formato atractivo con uno de los bombones más populares del mercado argentino, consolidando a Bon o Bon como un clásico infaltable en esta época del año.

Casita de Navidad Bon o Bon. Foto: Instagram / infokioscos.

Con el inicio de la cuenta regresiva hacia Navidad y Año Nuevo, las marcas de consumo masivo comienzan a desplegar sus propuestas. En ese contexto, la marca Bon o Bon vuelve a apostar al espíritu navideño con el lanzamiento de su Casita de Navidad, una edición especial que ya se encuentra disponible en kioscos y supermercados de todo el país.

El nuevo producto se presenta como una alternativa pensada para regalar, compartir o sumar a la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo. Fiel a la identidad de la marca, la propuesta combina un formato atractivo con uno de los bombones más populares del mercado argentino, consolidando a Bon o Bon como un clásico infaltable en esta época del año.

Casita de Navidad Bon o Bon. Foto: Arcor en Casa.

La Casita de Navidad Bon o Bon llega en una caja temática con diseño alusivo a las Fiestas, que contiene siete unidades de 15 gramos cada una. Se trata de un formato compacto y visualmente llamativo, pensado para destacarse y llamar la atención de quienes buscan opciones accesibles para regalos informales, amigo invisible o detalles de último momento.

Desde el punto de vista comercial, este lanzamiento se inscribe en la estrategia de Bon o Bon, una de las marcas más reconocidas del portfolio de Arcor, de reforzar su presencia en fechas clave del calendario.

Casita de Navidad Bon o Bon. Foto: Instagram / amar_cura_.

Las ediciones especiales de fin de año suelen tener un fuerte impacto en las ventas, impulsadas tanto por el consumo propio del mes de diciembre como por la compra por impulso, especialmente en kioscos y locales más amplios.

¿Cuánto sale la Casita de Navidad de Bon o Bon?

En cuanto al precio, la Casita de Navidad Bon o Bon se ubica dentro del segmento de regalos económicos. Si bien los valores pueden variar según la región, en kioscos, supermercados y venta online su precio es de $5.785 cada una, posicionándose como una opción competitiva frente a otras propuestas navideñas del rubro chocolates.

Casita de Navidad Bon o Bon. Foto: Arcor en Casa.

El producto ya se consigue a través de Arcor en Casa, la página oficial de la compañía, además de kioscos, autoservicios y grandes cadenas de supermercados en todo el país. Al tratarse de una edición limitada, su disponibilidad está sujeta al stock y a la demanda propia de la temporada.

Con este lanzamiento, Bon o Bon reafirma su lugar en la mesa de los argentinos durante las Fiestas. La Casita de Navidad se suma así a la oferta de productos pensados para celebrar, compartir y regalar, en un contexto donde los consumidores buscan opciones atractivas sin resignar precio ni calidad.