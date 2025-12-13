Las cajas navideñas, el furor de Navidad y Año Nuevo: precios, opciones y qué trae cada una

Desde combos básicos para armar la mesa dulce hasta cajas exclusivas con espumantes, chocolates y pan dulces especiales, la variedad es amplia y se adapta a todos los bolsillos.

Cajas navideñas Foto: Archivo

A medida que se acerca la Navidad, las principales marcas y supermercados del país ya presentaron sus propuestas para la mesa dulce. Este año, las cajas navideñas vienen con opciones para todos los presupuestos: desde alternativas económicas hasta versiones premium con espumantes, chocolates y productos exclusivos.

A continuación, un repaso por las propuestas de Coto, Bonafide, Carrefour y Havanna, con precios y contenido actualizado.

Coto: cuatro opciones para distintos presupuestos

Caja Navideña Verde – $9.999

Incluye sidra Victoria 720cc, tableta con maní Costa Atlántica 60g, garrapiñada Costa Atlántica 60g, pan dulce France 400g y budín marmolado Pozo 170g.

Caja Navideña Azul – $13.999,99

Agrega Nucrem 84g, además de los clásicos pan dulce, budín, sidra y garrapiñadas.

Caja Navideña Roja – $23.499,99

Viene con espumante y vino San Telmo, turrones Georgalos, garrapiñadas, budín Inglés 9 de Oro, pan dulce Bonafide y Nucrem.

Caja Navideña Negra – $29.999,99

La más completa: espumante y vino San Telmo, turrón Bariloche, chocolates Vizzio, pan dulce Marcolla, Nucrem 105g y duraznos Coto 820g.

Caja navideña Coto. Foto: Coto.

Bonafide: cajas premium y voucher de regalo

Box Vizzio 1 – $27.990

Pan dulce con chips, budín de limón, turrones, garrapiñadas, chocolates y un maletín Bonafide. Incluye un voucher de regalo por $25.000. (No incluye bebidas).

Caja navideña Bonafide. Foto: Bonafide.

Box Vizzio 7 – $95.990

La versión más completa, con dos pan dulces, varios budines, variedad de Vizzio y turrones, chocolates, garrapiñadas, postres Nugatón y el clásico maletín. También suma el voucher de $25.000.

Además, la marca ofrece opciones intermedias: Boxes Vizzio 2, 3, 4, 5 y 6.

Caja navideña Bonafide. Foto: Bonafide.

Carrefour: alternativas económicas y una opción premium

Caja Navideña Verde – $7.990

Pan dulce Pamela 400g, budín Condesa 160g, sidra Del Valle 720cc, tableta Bulnez y garrapiñada.

Caja Navideña Roja – $13.490

Pan dulce Firenze 500g, budín Dulce Mamá, garrapiñada Bonafide, turrón Georgalos, Nucrem y sidra Del Valle. Además, incluye vino Malbec Los Árboles.

Caja Navideña Azul – $22.990

Una opción más completa con espumante Navarro Correas, vino Alma Mora, pan dulce Marcolla, budín Steinhauser, chocolates, turrones y postre Mantecol.

Caja navideña Carrefour. Foto: Carrefour.

Havanna: la caja premium más buscada

La edición 2025 llega en un packaging especial e incluye:

Pan Dulce Havanna 600 g (chips + dulce de leche)

Alfajores mixtos (6 u.)

Alfajores 70% cacao (4 u.)

Havannets (6 u.)

Almendras bañadas 100 g

Avellanas bañadas 100 g

Galletitas de limón (6 u.)

Crocante Andino 100 g

Champagne Bianchi 750 ml

Precio 2025: $96.500: tiene un descuento online del 18% queda en $79.000.

Es una de las opciones más completas del mercado, apuntada al segmento premium.

Caja navideña 2025 de Havanna. Foto: Havanna.

La caja navideña puede adquirirse a través de la tienda oficial online de la marca. Desde ese canal, la compañía garantiza la disponibilidad del producto, su autenticidad y la entrega en todo el país, convirtiéndolo en el punto de venta más confiable para quienes buscan asegurar su compra antes de las fiestas.

Para esta edición, Havanna convocó a la artista argentina Pilar Dibujito, conocida por sus ilustraciones de banderas, colores suaves y vibrantes, para diseñar el packaging, que le hace un homenaje explícito a Mar del Plata, cuna de la marca.

Caja navideña de Havanna Foto: X Havanna

La caja está decorada con paisajes costeros, personajes veraniegos y guiños gráficos a la ciudad que vio nacer a los famosos alfajores. La compañía presentó la caja como “una verdadera obra de colección”, pensada para conservar incluso después de disfrutar los productos.

Entre opciones accesibles, cajas intermedias y propuestas premium, las marcas argentinas ya desplegaron todo para esta Navidad 2025. Desde combos básicos para armar la mesa dulce hasta cajas exclusivas con espumantes, chocolates y pan dulces especiales, la variedad es amplia y se adapta a todos los bolsillos.