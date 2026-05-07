Trufas de cacao y avena. Foto: Freepik.

Fáciles, rápidas y sin necesidad de horno, estas trufas de cacao y avena son una opción ideal para preparar algo dulce con pocos ingredientes.

La receta, que se hace con solo cinco ingredientes básicos y en pocos minutos, permite obtener unas bolitas suaves, intensas en sabor y perfectas para guardar en la heladera o el freezer. Ideal para acompañar el mate, el café o tener un snack casero listo en cualquier momento.

Ingredientes necesarios para tus trufas de cacao y avena caseras

2 tazas de avena instantánea

5 cucharadas de dulce de leche

4 cucharadas de cacao en polvo (puede ser azucarado)

3 o 4 cucharadas de leche líquida

Coco rallado, cantidad necesaria (para rebozar)

Trufas de cacao y avena. Foto: Freepik.

Paso a paso: cómo preparar la mezcla perfecta de cacao y avena

Colocá la avena instantánea en un bowl amplio y sumá el dulce de leche junto con el cacao en polvo. Mezclá bien con una cuchara de madera hasta integrar los ingredientes. Agregá la leche de a poco mientras seguís mezclando, hasta obtener una preparación húmeda y fácil de moldear, pero sin que quede demasiado líquida. Con las manos, formá pequeñas bolitas. Si la mezcla se pega, podés humedecerte ligeramente las manos para trabajar mejor. Luego, pasá cada trufa por coco rallado hasta cubrirlas por completo. Llevalas al freezer entre 20 y 30 minutos, revisando que queden firmes sin llegar a endurecerse demasiado. Servilas bien frías y disfrutalas. ¡Listas para comer!

Cuántas porciones rinde y cómo se pueden conservar estas trufas

Esta receta rinde aproximadamente 20 trufas pequeñas, de entre 2 y 3 centímetros de diámetro.

Se pueden conservar en la heladera hasta 5 días, siempre en un recipiente hermético. También pueden guardarse en el freezer durante 1 mes; en ese caso, se recomienda pasarlas a la heladera unas horas antes de servir para que recuperen su textura ideal.