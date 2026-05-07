Delicia matera en pocos pasos: la receta fácil de trufas de cacao y avena que se hace con 5 ingredientes
Con pocos ingredientes y sin prender el horno, estas trufas de cacao y avena son una alternativa práctica, rápida y perfecta para disfrutar de algo dulce en cualquier momento. La receta completa, en la nota.
Fáciles, rápidas y sin necesidad de horno, estas trufas de cacao y avena son una opción ideal para preparar algo dulce con pocos ingredientes.
La receta, que se hace con solo cinco ingredientes básicos y en pocos minutos, permite obtener unas bolitas suaves, intensas en sabor y perfectas para guardar en la heladera o el freezer. Ideal para acompañar el mate, el café o tener un snack casero listo en cualquier momento.
Ingredientes necesarios para tus trufas de cacao y avena caseras
- 2 tazas de avena instantánea
- 5 cucharadas de dulce de leche
- 4 cucharadas de cacao en polvo (puede ser azucarado)
- 3 o 4 cucharadas de leche líquida
- Coco rallado, cantidad necesaria (para rebozar)
Paso a paso: cómo preparar la mezcla perfecta de cacao y avena
- Colocá la avena instantánea en un bowl amplio y sumá el dulce de leche junto con el cacao en polvo. Mezclá bien con una cuchara de madera hasta integrar los ingredientes.
- Agregá la leche de a poco mientras seguís mezclando, hasta obtener una preparación húmeda y fácil de moldear, pero sin que quede demasiado líquida.
- Con las manos, formá pequeñas bolitas. Si la mezcla se pega, podés humedecerte ligeramente las manos para trabajar mejor.
- Luego, pasá cada trufa por coco rallado hasta cubrirlas por completo.
- Llevalas al freezer entre 20 y 30 minutos, revisando que queden firmes sin llegar a endurecerse demasiado.
- Servilas bien frías y disfrutalas. ¡Listas para comer!
Cuántas porciones rinde y cómo se pueden conservar estas trufas
Esta receta rinde aproximadamente 20 trufas pequeñas, de entre 2 y 3 centímetros de diámetro.
Se pueden conservar en la heladera hasta 5 días, siempre en un recipiente hermético. También pueden guardarse en el freezer durante 1 mes; en ese caso, se recomienda pasarlas a la heladera unas horas antes de servir para que recuperen su textura ideal.