Disfrutá de un riquísimo snack que se hace con solo dos ingredientes. Foto: Generada con Copilot IA

Para los que buscan hacer recetas fáciles, con pocos ingredientes y saludables, estas barritas de maíz inflado son la solución. El antojo de algo dulce siempre suele aparecer por la noche, después de alguna comida o como excusa en la merienda. Ya sea para acompañar con mate, café o té, nadie se quiere perder un bocado de algo rico y sabroso. Estas barritas las haremos con dos ingredientes, pero es más que válido aprovechar algunos frutos secos o añadirle toppings.

Las barritas de cereal son adictivas, por su textura y su crocancia. Esta receta es a base de arroz inflado. En caso de no conseguirlo, podés hacer el reemplazo con galletas de arroz. Este cereal es liviano, se obtiene al someter el arroz a altas temperaturas. El resultado: un grano que se expande y queda súper crocante. Es muy utilizado en recetas para snacks, barritas, entre otras.

El arroz inflado nos aporta energía de forma rápida, porque es rico en carbohidratos y bajo en grasas. También es fácil de digerir, funciona muy bien porque aporta volumen y crocancia a nuestras preparaciones. Es cuestión de pensar en diversas combinaciones para incorporar en nuestra alimentación.

Las barritas con maíz inflado pueden reemplazarse o combinarse con cereal. Foto: Ph Freepik

Tips para trabajar el chocolate y que las barritas de arroz inflado nos queden excelentes

Uno de los consejos que hay que considerar es la forma de manipular el chocolate, ya que si utilizamos el microondas y lo descuidamos se puede quemar. Veremos que su textura cambia y se pone opaco.

Para evitar cualquier percance, debemos considerar darle calor al chocolate en tandas de 10 segundos, revolver y observar.

Si lo hacemos a Baño María, darle espacio al recipiente y evitar el contacto directo con el agua caliente. También hay que evitar que el chocolate tenga agua, por lo que se recomienda trabajar con recipientes que estén estables y en los que no caiga ni una sola gota de agua.

De esa manera, se evita que el chocolate cambie de sabor y pierda brillo. En consecuencia, la textura se vuelve poco agradable.

No solo con arroz inflado y chocolate: existen múltiples opciones para hacer tus barritas caseras. Foto: Freepik

En este sentido, a la hora de mezclar el chocolate con el arroz inflado es importante tener la paciencia justa para dejar que el chocolate tome una temperatura intermedia.

Esto se debe a que si mezclamos el chocolate con el arroz cuando está muy caliente , puede humedecer demasiado el arroz inflado y perderíamos su gran característica: la crocancia.

Por otro lado, si está muy frío el chocolate, no podemos manipularlo, ni tendrá una buena integración o forma nuestra preparación.

Por último, preparar un molde con papel manteca para que nos ayude a darle forma y quede todo prolijo. También buscar fuentes y tablas que hagan peso, para generar una buena presión y que las barritas tomen mejor forma.

Ahora sí, ya hay suficientes consejos, vamos a la receta de dos ingredientes y súper fácil.

Ingredientes para hacer unas ricas barritas

100 gramos de chocolate

200 gramos de maíz inflado

Dos ingredientes y un resultado: ideal para cubrir los antojos dulces. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a paso: cómo preparar las barritas de maíz inflado y chocolate

Primero es importante separar los ingredientes. Luego es conveniente preparar un molde (puede ser uno desmontable o hacerle un forro con papel manteca, tanto arriba como en la parte superior). Cortar el chocolate en trozos y llevarlo al microondas en tandas de 10 segundos. Revolver cada vez que se lo saca. Colocar todo el maíz en una placa, y presionar con una tabla y otra fuente. Cuando el chocolate ya esté derretido, verterlo en el molde con el maíz. Realizar unos golpes para que se acomode todo. Colocar papel y presionar (recordatorio: tener el papel manteca a mano) Dejar descansar en la heladera por una hora, luego sacar y cortar.

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