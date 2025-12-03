Mesa dulce de Navidad: los postres más irresistibles para sorprender después de la cena de Nochebuena

Uno de los momentos más esperados de la Navidad es, sin duda, la mesa dulce. A continuación, cuatro postres simples, frescos y súper festivos para sorprender a todos sin complicarte.

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 3 de diciembre de 2025, 18:45
Mesa dulce de Navidad.
Mesa dulce de Navidad. Foto: Freepik.

La Navidad siempre invita a cerrar la noche con algo dulce y especial. Para quienes buscan lucirse después de la cena de Nochebuena, nada mejor que una mesa repleta de postres simples, ricos y súper festivos. Desde clásicos que nunca fallan hasta opciones más creativas, hay algo para cada gusto.

A continuación, 4 postres irresistibles para preparar en casa y sorprender a todos.

Vasitos de lemon pie

Ingredientes (para 6 vasitos aprox.)

Base de galletas:

  • 3 galletas (speculoos, palets bretons o las que tengas)

Crema de limón:

  • 2 limones
  • 72 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 9 g de maizena
  • 72 g de mantequilla
  • Ralladura de 1 limón

Merengue italiano:

  • 30 g de claras (a temperatura ambiente)
  • 60 g de azúcar
  • 20 ml de agua

Materiales:

  • Manga pastelera (opcional)
  • Boquilla rizada o lisa (opcional)
  • Soplete
  • Vasitos
Lemon pie. Foto: Unsplash
Lemon pie. Foto: Unsplash

Paso a paso

1. Preparar la crema de limón

  1. En un bowl, mezclar los huevos, el azúcar y la maicena hasta integrar.
  2. Sumar la ralladura y el jugo de 1 limón. Mezclar bien.
  3. Llevar la mezcla a una cacerola a fuego medio y revolver sin parar con unas varillas. Va a espesar bastante rápido.
  4. Cuando tenga textura de crema, retirar del fuego y agregar la mantequilla cortada en cubitos. Mezclar hasta que se derrita por completo.
  5. Sumar el jugo del segundo limón, mezclar otra vez y listo.
  6. Pasar la crema a una manga pastelera y llevar a la heladera por 2 horas para que tome cuerpo.

2. Hacer el merengue italiano

  • Empezar batiendo las claras a velocidad bajita.
  • Mientras tanto, en una cacerolita poner el agua y el azúcar. Dejar que hierva.
  • Cuando empiece a burbujear, colocar el termómetro: cuando marca 116°C, subí la velocidad de las claras para que monten.
  • El almíbar tiene que llegar a 118°C. En ese punto, volcar el almíbar en forma de hilo sobre las claras, sin dejar de batir.
  • Seguir batiendo hasta que el bowl esté frío o tibio.
  • Pasar el merengue a una manga con boquilla rizada.

3. Armar los vasitos

  • Triturar las galletas con las manos o un mortero. Repartir las migas en la base de cada vasito.
  • Agregar una capa generosa de crema de limón (con manga o cuchara).
  • Terminar con el merengue italiano por arriba.
  • Con un soplete, tostar suavemente la superficie para darle ese color doradito típico del lemon pie.
Postres para Navidad. Foto: Unsplash.

Ensalada de frutas

Ingredientes (4 porciones)

  • 2 manzanas
  • 2 bananas
  • 2 naranjas
  • 2 duraznos o pelones
  • 1 pera
  • 1 rodaja grande de ananá (fresco o en lata, escurrido)
  • 1 puñado de uvas (opcional)
  • Jugo de 1 naranja extra
  • 1 cucharada de azúcar (opcional)
  • Un chorrito de jugo de limón (para que no se oxide la banana y la manzana)

Paso a paso

  1. Lavar y pelar las frutas: sacar la cáscara a las que lo necesiten (banana, naranja, ananá, pera si preferís). El resto, solo lavar bien.
  2. Cortar todo en cubitos: la idea es que queden bocaditos fáciles de comer. Hacer con todas las frutas y pasar a un bowl grande.
  3. Agregar el jugo: exprimir una naranja y sumar al bowl. Esto le da jugosidad y hace que las frutas se integren mejor.
  4. Toque dulce (opcional): se puede sumar una cucharada de azúcar o un chorrito del almíbar del ananá. Si ya está dulce, no hace falta.
  5. Mezclar: mover con una cuchara grande, sin triturar nada.
  6. Dejar reposar en la heladera: media hora alcanza para que se enfríe y se mezclen los sabores.

Opcionales ricos

  • Un chorrito de jugo de limón para evitar oxidación.
  • Un poco de miel.
  • Hojas de menta picadas.
  • Un splash de jugo de naranja exprimido al momento de servir.
Postres para Navidad. Foto: Unsplash.

Vasitos de chocolate y turrón

Ingredientes (3 porciones)

Base

  • 75 g galletas (tipo María)
  • 40 g mantequilla

Capa de turrón

  • 60 g nata líquida (30% MG)
  • 60 g leche entera
  • 50 g turrón blando
  • 2,5 g gelatina en polvo

Capa de chocolate blanco

  • 60 g nata líquida (30% MG)
  • 60 g leche entera
  • 50 g chocolate blanco
  • 2,5 g gelatina en polvo

Capa de chocolate negro

  • 60 g nata líquida (30% MG)
  • 60 g leche entera
  • 50 g chocolate negro
  • 2,5 g gelatina en polvo

Decoración

  • Virutas de chocolate blanco

Materiales

  • 3 vasitos tipo bodega
  • Mixer o triturador
Postres para Navidad. Foto: Unsplash.

Paso a paso

1) Base de galleta

  1. Triturar las galletas hasta que queden pulverizadas.
  2. Derretir la mantequilla y mezclar con las galletas trituradas hasta obtener una textura húmeda tipo arena mojada.
  3. Repartir la mezcla en el fondo de los 3 vasitos, presionando con la base de un vaso o con los dedos hasta que quede compacta.
  4. Llevar a la heladera mientras preparás la primera capa (mínimo 10–15 min).

2) Capa de turrón

  1. En un bol pequeño, echar 30 g de la leche (la mitad destinada a esta capa) y espolvorear 2,5 g de gelatina en polvo. Dejar hidratar ~5 min.
  2. En una cacerola pequeña, calentar a fuego medio la nata (60 g) + la otra mitad de la leche (30 g) hasta que esté caliente pero sin hervir.
  3. Añadir 50 g de turrón blando cortado en trozos. Remover sin parar hasta que el turrón se disuelva y quede una crema homogénea.
  4. Incorporar la leche con la gelatina ya hidratada. Mantener al fuego 1–2 minutos más, removiendo para activar la gelatina (no dejar hervir fuerte).
  5. Sacar los vasitos de la heladera y colocarlos inclinados (apoyados en un molde de muffins o con cuñas de papel). Repartir la crema de turrón en los vasitos.
  6. Llevar a la heladera ~30 min, hasta que esté fría y con textura firme.

3) Capa de chocolate blanco

  1. Hidratar 2,5 g de gelatina en 30 g de leche fría (método igual que antes). Dejar 5 min.
  2. Calentar 60 g nata + 30 g leche en una cacerola a fuego medio.
  3. Añadir 50 g de chocolate blanco troceado y mezclar hasta fundir y obtener una crema lisa.
  4. Añadir la leche con la gelatina hidratada y cocinar 1–2 minutos más, removiendo para integrar.
  5. Sacar los vasitos de la heladera y colocarlos con inclinación contraria a la primera (esto crea el efecto “escalonado”). Repartir la crema de chocolate blanco.
  6. Volver a la heladera hasta que esta capa cuaje (30–40 min).

4) Capa de chocolate negro

  1. Hidratar 2,5 g de gelatina en 30 g de leche fría. Dejar 5 min.
  2. Calentar 60 g nata + 30 g leche en una cacerola.
  3. Añadir 50 g de chocolate negro troceado y remover hasta que se funda y quede una mezcla homogénea.
  4. Incorporar la leche con la gelatina hidratada y cocer 1–2 minutos, removiendo.
  5. Sacar los vasitos ya con las dos capas cuajadas y colocarlos verticales (sin inclinar). Volcar la mezcla de chocolate negro encima con cuidado.
  6. Llevar a la heladera al menos 1 hora o hasta que esté totalmente firme.

5) Decoración y servicio

  1. Una vez cuajados, decorar con virutas de chocolate blanco por encima.
  2. Guardar en la heladera hasta el momento de servir. Sácalos 5–10 minutos antes para que estén a buena textura.

Conservación

  • Se mantienen 2–3 días en la heladera, bien tapados.
  • No conviene congelarlos porque la textura de las capas puede alterarse.

Roscas de vino

Ingredientes para 10 porciones

  • 80 gr azúcar
  • 100 ml aceite de oliva
  • 300 gr harina
  • 1 cdita canela
  • 1 y 1/2 cda anís (licor de anís)
  • ralladura 1/2 limón
  • 75 ml vino dulce
  • 1 y 1/2 cda de sésamo o matalauva (anís verde en grano)
  • azúcar glas (para rebozar)
Postres para Navidad. Foto: Unsplash.

Paso a paso

  1. Calentar el aceite: poner una cacerola chica al fuego medio y verter el aceite. No hace falta que humee, solo que esté caliente.
  2. Tostar el sésamo: agregar el sésamo (o matalauva) al aceite y freír apenas hasta que empiece a soltar olor. Retirar del fuego y dejar enfriar.
  3. Preparar la base de harina: en un bol grande poner la harina y hacer un huequito en el centro, como un volcán.
  4. Sumar el aceite y el sésamo: volcar dentro el aceite con el sésamo ya tibio o frío, según lo tengas.
  5. Incorporar el resto: agregar el azúcar, el vino dulce, el anís, la ralladura de limón y la canela. Empezar a mezclar con una espátula hasta que la masa comience a unirse.
  6. Amasar a mano: cuando la mezcla se compacte, pasar a la mesa enharinada y trabajar con las manos hasta formar una bola homogénea.
  7. Estirar: con un rodillo estirar la masa a unos 1 cm de grosor aproximadamente.
  8. Cortar las roscas: usar un cortador o un vaso para sacar círculos. Con un descorazonador de manzanas (o un cortador más chico) hacer el hueco del centro. Con la masa que sobra, formar más roscas repitiendo el proceso.
  9. Hornear: colocar los roscos en una bandeja con papel de horno y llevar al horno precalentado a 170 °C por unos 20 minutos, o hasta que se doren apenas.
  10. Azucarar en caliente: en cuanto salgan del horno y sigan calientes, rebozar en azúcar glas para que se pegue bien.
  11. Enfriar y servir: dejar enfriar sobre una rejilla y listo: ya se puede servir.