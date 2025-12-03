Mesa dulce de Navidad: los postres más irresistibles para sorprender después de la cena de Nochebuena
Uno de los momentos más esperados de la Navidad es, sin duda, la mesa dulce. A continuación, cuatro postres simples, frescos y súper festivos para sorprender a todos sin complicarte.
La Navidad siempre invita a cerrar la noche con algo dulce y especial. Para quienes buscan lucirse después de la cena de Nochebuena, nada mejor que una mesa repleta de postres simples, ricos y súper festivos. Desde clásicos que nunca fallan hasta opciones más creativas, hay algo para cada gusto.
A continuación, 4 postres irresistibles para preparar en casa y sorprender a todos.
Vasitos de lemon pie
Ingredientes (para 6 vasitos aprox.)
Base de galletas:
- 3 galletas (speculoos, palets bretons o las que tengas)
Crema de limón:
- 2 limones
- 72 g de azúcar
- 3 huevos
- 9 g de maizena
- 72 g de mantequilla
- Ralladura de 1 limón
Merengue italiano:
- 30 g de claras (a temperatura ambiente)
- 60 g de azúcar
- 20 ml de agua
Materiales:
- Manga pastelera (opcional)
- Boquilla rizada o lisa (opcional)
- Soplete
- Vasitos
Paso a paso
1. Preparar la crema de limón
- En un bowl, mezclar los huevos, el azúcar y la maicena hasta integrar.
- Sumar la ralladura y el jugo de 1 limón. Mezclar bien.
- Llevar la mezcla a una cacerola a fuego medio y revolver sin parar con unas varillas. Va a espesar bastante rápido.
- Cuando tenga textura de crema, retirar del fuego y agregar la mantequilla cortada en cubitos. Mezclar hasta que se derrita por completo.
- Sumar el jugo del segundo limón, mezclar otra vez y listo.
- Pasar la crema a una manga pastelera y llevar a la heladera por 2 horas para que tome cuerpo.
2. Hacer el merengue italiano
- Empezar batiendo las claras a velocidad bajita.
- Mientras tanto, en una cacerolita poner el agua y el azúcar. Dejar que hierva.
- Cuando empiece a burbujear, colocar el termómetro: cuando marca 116°C, subí la velocidad de las claras para que monten.
- El almíbar tiene que llegar a 118°C. En ese punto, volcar el almíbar en forma de hilo sobre las claras, sin dejar de batir.
- Seguir batiendo hasta que el bowl esté frío o tibio.
- Pasar el merengue a una manga con boquilla rizada.
3. Armar los vasitos
- Triturar las galletas con las manos o un mortero. Repartir las migas en la base de cada vasito.
- Agregar una capa generosa de crema de limón (con manga o cuchara).
- Terminar con el merengue italiano por arriba.
- Con un soplete, tostar suavemente la superficie para darle ese color doradito típico del lemon pie.
Ensalada de frutas
Ingredientes (4 porciones)
- 2 manzanas
- 2 bananas
- 2 naranjas
- 2 duraznos o pelones
- 1 pera
- 1 rodaja grande de ananá (fresco o en lata, escurrido)
- 1 puñado de uvas (opcional)
- Jugo de 1 naranja extra
- 1 cucharada de azúcar (opcional)
- Un chorrito de jugo de limón (para que no se oxide la banana y la manzana)
Paso a paso
- Lavar y pelar las frutas: sacar la cáscara a las que lo necesiten (banana, naranja, ananá, pera si preferís). El resto, solo lavar bien.
- Cortar todo en cubitos: la idea es que queden bocaditos fáciles de comer. Hacer con todas las frutas y pasar a un bowl grande.
- Agregar el jugo: exprimir una naranja y sumar al bowl. Esto le da jugosidad y hace que las frutas se integren mejor.
- Toque dulce (opcional): se puede sumar una cucharada de azúcar o un chorrito del almíbar del ananá. Si ya está dulce, no hace falta.
- Mezclar: mover con una cuchara grande, sin triturar nada.
- Dejar reposar en la heladera: media hora alcanza para que se enfríe y se mezclen los sabores.
Opcionales ricos
- Un chorrito de jugo de limón para evitar oxidación.
- Un poco de miel.
- Hojas de menta picadas.
- Un splash de jugo de naranja exprimido al momento de servir.
Vasitos de chocolate y turrón
Ingredientes (3 porciones)
Base
- 75 g galletas (tipo María)
- 40 g mantequilla
Capa de turrón
- 60 g nata líquida (30% MG)
- 60 g leche entera
- 50 g turrón blando
- 2,5 g gelatina en polvo
Capa de chocolate blanco
- 60 g nata líquida (30% MG)
- 60 g leche entera
- 50 g chocolate blanco
- 2,5 g gelatina en polvo
Capa de chocolate negro
- 60 g nata líquida (30% MG)
- 60 g leche entera
- 50 g chocolate negro
- 2,5 g gelatina en polvo
Decoración
- Virutas de chocolate blanco
Materiales
- 3 vasitos tipo bodega
- Mixer o triturador
Paso a paso
1) Base de galleta
- Triturar las galletas hasta que queden pulverizadas.
- Derretir la mantequilla y mezclar con las galletas trituradas hasta obtener una textura húmeda tipo arena mojada.
- Repartir la mezcla en el fondo de los 3 vasitos, presionando con la base de un vaso o con los dedos hasta que quede compacta.
- Llevar a la heladera mientras preparás la primera capa (mínimo 10–15 min).
2) Capa de turrón
- En un bol pequeño, echar 30 g de la leche (la mitad destinada a esta capa) y espolvorear 2,5 g de gelatina en polvo. Dejar hidratar ~5 min.
- En una cacerola pequeña, calentar a fuego medio la nata (60 g) + la otra mitad de la leche (30 g) hasta que esté caliente pero sin hervir.
- Añadir 50 g de turrón blando cortado en trozos. Remover sin parar hasta que el turrón se disuelva y quede una crema homogénea.
- Incorporar la leche con la gelatina ya hidratada. Mantener al fuego 1–2 minutos más, removiendo para activar la gelatina (no dejar hervir fuerte).
- Sacar los vasitos de la heladera y colocarlos inclinados (apoyados en un molde de muffins o con cuñas de papel). Repartir la crema de turrón en los vasitos.
- Llevar a la heladera ~30 min, hasta que esté fría y con textura firme.
3) Capa de chocolate blanco
- Hidratar 2,5 g de gelatina en 30 g de leche fría (método igual que antes). Dejar 5 min.
- Calentar 60 g nata + 30 g leche en una cacerola a fuego medio.
- Añadir 50 g de chocolate blanco troceado y mezclar hasta fundir y obtener una crema lisa.
- Añadir la leche con la gelatina hidratada y cocinar 1–2 minutos más, removiendo para integrar.
- Sacar los vasitos de la heladera y colocarlos con inclinación contraria a la primera (esto crea el efecto “escalonado”). Repartir la crema de chocolate blanco.
- Volver a la heladera hasta que esta capa cuaje (30–40 min).
4) Capa de chocolate negro
- Hidratar 2,5 g de gelatina en 30 g de leche fría. Dejar 5 min.
- Calentar 60 g nata + 30 g leche en una cacerola.
- Añadir 50 g de chocolate negro troceado y remover hasta que se funda y quede una mezcla homogénea.
- Incorporar la leche con la gelatina hidratada y cocer 1–2 minutos, removiendo.
- Sacar los vasitos ya con las dos capas cuajadas y colocarlos verticales (sin inclinar). Volcar la mezcla de chocolate negro encima con cuidado.
- Llevar a la heladera al menos 1 hora o hasta que esté totalmente firme.
5) Decoración y servicio
- Una vez cuajados, decorar con virutas de chocolate blanco por encima.
- Guardar en la heladera hasta el momento de servir. Sácalos 5–10 minutos antes para que estén a buena textura.
Conservación
- Se mantienen 2–3 días en la heladera, bien tapados.
- No conviene congelarlos porque la textura de las capas puede alterarse.
Roscas de vino
Ingredientes para 10 porciones
- 80 gr azúcar
- 100 ml aceite de oliva
- 300 gr harina
- 1 cdita canela
- 1 y 1/2 cda anís (licor de anís)
- ralladura 1/2 limón
- 75 ml vino dulce
- 1 y 1/2 cda de sésamo o matalauva (anís verde en grano)
- azúcar glas (para rebozar)
Paso a paso
- Calentar el aceite: poner una cacerola chica al fuego medio y verter el aceite. No hace falta que humee, solo que esté caliente.
- Tostar el sésamo: agregar el sésamo (o matalauva) al aceite y freír apenas hasta que empiece a soltar olor. Retirar del fuego y dejar enfriar.
- Preparar la base de harina: en un bol grande poner la harina y hacer un huequito en el centro, como un volcán.
- Sumar el aceite y el sésamo: volcar dentro el aceite con el sésamo ya tibio o frío, según lo tengas.
- Incorporar el resto: agregar el azúcar, el vino dulce, el anís, la ralladura de limón y la canela. Empezar a mezclar con una espátula hasta que la masa comience a unirse.
- Amasar a mano: cuando la mezcla se compacte, pasar a la mesa enharinada y trabajar con las manos hasta formar una bola homogénea.
- Estirar: con un rodillo estirar la masa a unos 1 cm de grosor aproximadamente.
- Cortar las roscas: usar un cortador o un vaso para sacar círculos. Con un descorazonador de manzanas (o un cortador más chico) hacer el hueco del centro. Con la masa que sobra, formar más roscas repitiendo el proceso.
- Hornear: colocar los roscos en una bandeja con papel de horno y llevar al horno precalentado a 170 °C por unos 20 minutos, o hasta que se doren apenas.
- Azucarar en caliente: en cuanto salgan del horno y sigan calientes, rebozar en azúcar glas para que se pegue bien.
- Enfriar y servir: dejar enfriar sobre una rejilla y listo: ya se puede servir.