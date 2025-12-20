Los cortes de pelo evolucionan: 7 estilos que rejuvenecen, favorecen todo tipo de rostro y marcan tendencia para 2026
Todos tienen algo en común: apuestan por la versatilidad, el movimiento y la frescura. Son propuestas que se adaptan a distintas texturas y rutinas, pensadas para realzar el look sin esfuerzo y favorecer a todo tipo de rostro.
Como cada año, los cortes de pelo evolucionan y aparecen nuevos estilos para transformar el look sin necesidad de cambios drásticos. Esta temporada, la tendencia pasa por melenas versátiles, con movimiento y textura, pensadas para lucirse al natural, con ondas suaves o un peinado relajado que aporte frescura y estilo.
En ese sentido, StyleLovely, el sitio especializado en fashion, beauty y lifestyle, compartió a través de su cuenta de Instagram @stylelovelyweb los cortes de pelo que marcarán el 2026.
“Este año el cabello deja de seguir reglas y empieza a contar historias. Los cortes de 2026 apuestan por la naturalidad, el movimiento y la personalidad, con estilos que se adaptan a tu ritmo y crecen bien con el tiempo”, adelanta la publicación.
Los cortes de pelo que serán tendencia en 2026
Capas livianas que aportan movimiento, bobs renovados, flequillos bien pensados y cortes con personalidad que se lucen tanto al natural como peinados. En 2026, la clave no pasa por seguir una moda al pie de la letra, sino por elegir un corte que potencie tu estilo y se adapte a tu ritmo de vida.
1- Soft shag
Este corte ‘sin esfuerzo’ triunfa gracias a su naturalidad. Es ideal para quienes buscan un look moderno y fácil de mantener.
2- Butterfly cut
Se trata de un corte largo con capas bien marcadas. Este estilo va perfecto para quienes buscan renovar su look sin un cambio radical, manteniendo una imagen femenina, elegante y con mucha vida.
3- Modern bob
Hay distintos tipos de este clásico reinventado:
- Italian bob: elegante y pulido, ligeramente más corto, ideal para un look sofisticado y urbano.
- Box bob: líneas rectas y definidas que aportan estructura y minimalismo.
- Textured bob: capas suaves y movimiento natural, perfecto para quienes buscan un look más relajado y fresco.
4- Wolf cut
Un corte con espíritu rebelde, volumen marcado y mucha actitud. Ideal para quienes buscan un estilo versátil: se adapta perfecto al pelo lacio, a las ondas suaves o a los rulos naturales, y funciona en cualquier ocasión sin perder personalidad.
5- Lob texturizado
Sin dudas, esta melena media conquista a primera vista. Es ideal para quienes buscan un look moderno, fácil de peinar y con mucha personalidad.
6- Long layers y glossy waves
El corte de pelo natural que destaca por su brillo, perfecto para quienes buscan una melena impactante, sin esfuerzo ni complicaciones.
7- Curtain bags
Este flequillo tiene el poder de transformar cualquier corte, aportando un aire fresco y juvenil a todo tipo de estilos, desde melenas largas hasta bobs.
En definitiva, los nuevos cortes apuestan a la comodidad y a la autenticidad. Estilos que se adaptan a distintas texturas y rutinas, pensados para verse bien sin demasiada producción.