Murió el degradé: un nuevo corte de pelo para hombres lo reemplazará en 2026 y es la tendencia del verano

La estética masculina gira hacia looks atemporales, versátiles y alejados de la obsesión por el detalle milimétrico al que muchos hombres están acostumbrados, donde se priorizarán cortes específicos que requieren menos mantenimiento.

Corte de pelo hombre. Foto: Freepik.

Durante la última década, la estética masculina estuvo marcada por una búsqueda constante de perfección. El degradé preciso, los contornos definidos y el efecto de “recién salido de la barbería” se convirtieron en un estándar.

Sin embargo, el panorama comienza a cambiar y todo indica que, en 2026, los hombres dejarán atrás los cortes ultra pulidos para abrazar una tendencia más clásica, relajada y duradera.

Barbería

El low fade o “degradé”, uno de los grandes protagonistas de los últimos años, empieza a perder protagonismo. Si bien seguirá presente en algunos estilos, ya no será el eje central del look masculino. En su lugar, gana terreno una forma de llevar el cabello con transiciones más suaves, mayor longitud y un volumen que acompaña la forma natural del pelo.

Según especialistas en barbería y estilismo, esta evolución responde a una necesidad de simplificar la rutina y reducir la dependencia de visitas constantes a la peluquería. Los nuevos cortes están pensados para crecer mejor con el paso de las semanas, manteniendo una apariencia prolija sin exigir retoques permanentes.

Murió el degradé: la tendencia masculina "old money" prioriza naturalidad y estilo clásico. Foto: Pinterest.

La tendencia remite a una estética asociada al llamado estilo “old money”, caracterizado por una elegancia sobria, sin excesos. Se trata de un look que no busca llamar la atención de manera explícita, sino transmitir cuidado, seguridad y buen gusto de forma casi imperceptible.

Corte de pelo al estilo "old money". Foto: Pinterest.

Este giro en la moda masculina también refleja un cambio más profundo en la manera de entender la imagen personal. Cada vez más hombres, especialmente entre los más jóvenes, priorizan estilos atemporales, versátiles y fáciles de adaptar tanto a un entorno laboral formal como a situaciones cotidianas. La clave ya no está en seguir al pie de la letra cada tendencia, sino en encontrar un equilibrio entre estética y comodidad.

Lejos de significar un abandono del cuidado personal, el adiós al degradé extremo confirma una madurez en el consumo de la moda. El nuevo enfoque propone cortes que envejecen bien, que no dependen de contrastes forzados y que resisten el paso del tiempo sin perder elegancia.

Corte de pelo al estilo "old money". Foto: Pinterest.

Así, de cara a 2026, el cabello masculino se alinea con una premisa clara: menos artificio y más naturalidad. Un estilo que apuesta por verse bien sin que el esfuerzo resulte evidente y que demuestra, una vez más, que la elegancia clásica siempre encuentra la forma de volver.

Las camisas de lino no van más: la nueva tendencia que dominará los outfits de Año Nuevo 2026

La camisa blanca de lino predominó los looks de Año Nuevo durante varias temporadas, pero este 2025 comenzó a perder protagonismo. La moda dio un giro completamente distinto y marcó un gran cambio: la camisa floreada es la nueva protagonista de los placares y del brindis de fin de año. Este tipo de estampas se convirtió en la nueva favorita de quienes buscan un look sofisticado y cómodo.

Los looks con colores neutros pasan a un segundo plano y las estampas volvieron a ponerse en juego. Con flores de todo tipo de tamaño, estampados vibrantes, tonos intensos y una estética que va para cualquier ocasión de verano, estas prendas son las que predominarán los outfits de Año Nuevo.

Camisa, look, tendencia. Foto: Freepik

La camisa floreada o con estampas similares es la elegida para estas fiestas de fin de año porque aporta elegancia, autenticidad y frescura, y funciona tanto como para un asado como para una ocasión más formal.

Además, este tipo de look es versátil, ya que queda bien con pantalones de lino, jeans, bermudas y hasta con joggers de vestir. Y se puede acompañar con zapatillas, sandalias o hasta con alpargatas, según la ocasión.