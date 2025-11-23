Adiós al blanco: cuáles son los tonos neutros que serán furor en este Año Nuevo 2026

Durante estas fiestas, nuevas tonalidades se robarán el protagonismo, no solo por su belleza, sino por la elegancia y la versatilidad. Cuáles son los looks más sofisticados.

La ropa blanca no va más para Año Nuevo. Foto: Pexels.

La costumbre de vestirse de blanco para recibir el Año Nuevo parece alejarse en esta ocasión y es que hay nuevas tendencias de moda que proponen un cambio.

Ahora, los colores neutros, como beige, blanco, gris y tonos tierra, junto con cortes sencillos, serán protagonistas de estas fiestas, reemplazando al blanco y prometen dar un toque más moderno a una de las noches más especiales.

Look elegante para Año Nuevo. Foto: Freepik

Si estás buscando un nuevo look para despedir el año, los colores claros y neutros serán las opciones ideales. Con estos tonos no solo vas a resaltar entre la multitud, sino que también atraerás energías positivas para comenzar el nuevo año de la mejor forma posible.

Año Nuevo 2026: elegancia minimalista para recibir el año

Para quienes buscan un look fresco y elegante, pero no quieren incluir el color blanco, los neutros ofrecen una gran lista de opciones de looks. Los tonos como beige, arena, champagne, gris perla y nude se imponen esta temporada como alternativas versátiles y perfectas para el brindis. Las tres opciones más fáciles y elegantes:

Total beige

El beige en todas sus variantes, desde el color almendra hasta el camel suave, es una apuesta segura.

Look total beige. Foto: Freepik.

Un vestido midi, un conjunto de falda satinada o un palazzo con top al tono crean un look que se roba todas las miradas. También se puede completar con accesorios dorados para darle un toque festivo.

Champagne y dorado suave

Para un look más glamoroso y sin salir de la paleta de colores neutros, los tonos champagne, nude perlado o marfil tostado son ideales ya que aportan luz sin llegar al blanco.

Look dorado suave. Foto: Freepik

Un monito satinado, una falda color dorada suave o un slip dress en champagne son ideales para los festejos de fin de año.

Nude rosado

El color nude rosado es perfecto para quienes prefieren una paleta suave pero con un toque de romanticismo.

Look nude rosado. Foto: Freepik.

Vestidos satinados, tops de seda o conjuntos en este tono generan un look femenino y fácil de combinar.