Adiós para siempre a los mocasines: cuál es la tendencia europea de calzado que dominará el 2026

Ideal para los días de verano y ocasiones especiales, será el verdadero salvataje de los mejores outfit de 2026.

Mocasines Foto: Pinterest

En 2026 la moda del calzado se reinventa y marcará un quiebre total del clásico estilo de los mocasines, que poco a poco quedarán en el pasado para darle paso a una nueva tendencia que conquistó las pasarelas en Europa. Con un diseño mucho más delicado, refinado y funcional, habrá un nuevo zapato que será el must have de todos los guardarropas.

Desde París y Milán, epicentros donde nacen las grandes tendencias de la moda, llega un diseño que reinterpreta lo clásico con una mirada actual: las bailarinas con tacón corto. Este nuevo enfoque se refleja en propuestas más delicadas y funcionales, impulsadas por marcas de lujo que apuestan por materiales suaves, siluetas limpias y terminaciones cuidadas. El resultado es un calzado versátil, ideal tanto para el día como para la noche, que se adapta fácilmente a distintos estilos y se consolida como un aliado infalible dentro del guardarropa femenino.

zapatos bailarina con tacón, la tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Las bailarinas con tacón corto se posicionan como la gran tendencia del 2026 gracias a su reinterpretación de un clásico atemporal que, el próximo año, suma un leve tacón que estiliza la figura sin incomodar. Gracias a su altura moderada, permiten usarlas durante varias horas, lo que las vuelve ideales para jornadas largas, reuniones laborales o paseos urbanos.

Otro de los puntos fuertes de estos zapatos es que es fácil combinarlos, ya que funcionan con vestidos, polleras midi y cortas, pantalones rectos y hasta prendas de sastrería. Las referentes de moda europeas ya las incorporaron a sus outfits, mezclándolas tanto con piezas clásicas como con opciones más modernas, confirmando su lugar como el calzado infaltable de 2026.

zapatos bailarina con tacón, la tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Bailarinas con tacón corto: cómo combinar la nueva tendencia de 2026

Looks elegantes y femeninos

Las bailarinas con tacón son ideales para crear outfits delicados y sofisticados sin recurrir a tacos altos. Combinadas con vestidos midi fluidos o vestidos camiseros ajustados con cinturón, aportan un equilibrio perfecto entre comodidad y elegancia. También funcionan muy bien con polleras plisadas y blusas livianas, logrando un look femenino, moderno y fácil de adaptar tanto al día como a la noche.

Looks urbanos y de oficina

Para el día a día o el ámbito laboral, este calzado se integra a la perfección con prendas de sastrería. Pantalones rectos, blazers livianos y camisas clásicas se renuevan al sumarle bailarinas con taco, que aportan un aire actual sin perder prolijidad. Los jeans rectos o cropped combinados con blazers o sweaters finos también son una opción urbana y canchera.

zapatos bailarina con tacón, la tendencia del 2026 Foto: Pinterest

Looks relajados para el día

En outfits más informales, las bailarinas con taco elevan incluso las combinaciones más simples. Un jean con remera básica, pantalones de lino con tops sin mangas o bermudas sastreras con blusas amplias se transforman en conjuntos cuidados y modernos gracias a este calzado. Son ideales para caminatas, salidas diurnas o planes casuales con un toque chic.