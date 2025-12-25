Chau al dorado: el nuevo color que marca la tendencia para decorar la mesa de Año Nuevo

Las nuevas tendencias señalan que el dorado dejó de ser protagonista en la decoración de Año Nuevo: un tono perlado llegó para quedarse. Cuál es y por qué se impone.

Cena, Navidad, Año Nuevo. Foto: Pexels.

El Año Nuevo llegará con una nueva tendencia en lo que tiene que ver con la decoración. Lejos del clásico dorado, el color que se impone para destacarse en la mesa familiar es el blanco, que tomará mucho protagonismo.

El blanco perlado es el elegido para estas fiestas que ya aporta elegancia y versatilidad, convirtiéndose en el favorito de quienes buscan recibir el año con nuevos aires y un toque moderno.

Año Nuevo. Foto: Unsplash.

Este color, además de aportar brillo, también refleja luz, provocando que los espacios se vean más amplios.

El blanco, el elegido para Año Nuevo 2026: cómo incorporarlo a la mesa

- Mesa principal: se puede incorporar manteles, vajilla y servilletas color blanco, logrando un look elegante y sofisticado.

- Adornos: se pueden incorporar velas, guirnaldas, jarrones y todo tipo de objetos blancos, sin saturar la mesa.

- Iluminación: las luces blancas LED o cálidas le darán un toque de elegancia al ambiente, y potenciarán la luminosidad.

- Textiles: almohadas, mantas o cortinas blancas también ayudarán a ambientar el hogar y darle buenas vibras.

Año Nuevo. Foto: Unsplash.

Año Nuevo Chino: rituales y tradiciones para atraer la abundancia

El inicio de un nuevo año es la oportunidad perfecta para renovar energías, atraer prosperidad y dejar atrás lo que ya no sirve. Esta festividad, llena de simbolismo y tradición, está diseñada para recibir el nuevo ciclo con las mejores vibras. Te compartimos algunos rituales y costumbres populares que te ayudarán a arrancar este nuevo año con todo.

Sobres rojos

Los sobres rojos, llamados yaosui qian, contienen billetes nuevos y sirven para ahuyentar los malos espíritus que persiguen a los niños. Se regalan a los niños de la casa por parte de los parientes y amigos durante las visitas que se realizan en el período de la celebración. Este acto atrae la prosperidad económica de quien lo obsequia.

Ropa nueva

Comenzar el año con ropa nueva forma parte de la práctica de renovación y dejar atrás lo que ya no sirve. Se suelen elegir colores vivos, con toques de rojo pasión y dorado.

Año Nuevo Chino

Actos de purificación

Es el momento ideal para realizar una limpieza en los hogares a fondo y desprenderse de objetos en mal estado. Se decora la casa con flores frescas, coplas con mensajes de buen augurio que aportan nuevos aires y felicidad.

Cena familiar

Las personas chinas suelen alejarse de su pueblo natal ya desde la adolescencia por cuestiones de estudio y posteriormente por trabajo. Por lo tanto, regresar a casa a cenar y brindar con los padres y hermanos es un acto de amor y agradecimiento.