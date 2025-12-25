Manteles como nuevos después de Navidad: paso a paso para limpiarlos sin gastar de más

Los manteles son los que más sufren luego de las noches festivas. Sin embargo, con estos tips la limpieza será rápida y económica.

Cómo limpiar los manteles y dejarlos como nuevos. Foto: Pexels.

Las fechas como Navidad y Año Nuevo implican organizar distintas cuestiones, en especial para aquellos que reciben gente en sus hogares. Además de las preparaciones previas, también deben ocuparse de la limpieza luego de finalizar los festejos.

Una de las cosas más complicadas a la hora de limpiar es quitar las manchas del mantel de la mesa principal. Sin embargo, hay tips de limpieza que son fáciles, efectivos y económicos para dejarlo como nuevo.

Cómo limpiar los manteles y dejarlos como nuevos

1- Remojarlo antes de lavarlo

Antes de lavar el mantel, es importante remojarlo si tiene manchas frescas o pegajosas. Luego se debe llenar un balde con agua fría y agregarle sal gruesa o bicarbonato de sodio.

Este último paso ayudará a que las manchas se aflojen, especialmente las de vino, salsa o grasa, y evitará que se penetren más en la tela.

Bicarbonato de sodio para manchas secas. Foto: Pexels.

2- Utilizar vinagre blanco

El vinagre blanco es un gran aliado para quitar una mancha complicada. Se debe mezclar una parte de vinagre blanco con dos partes de agua tibia y se debe aplicar la pasta en la mancha con un trapo limpio o una esponja.

Luego se debe frotar con movimientos en círculos y dejar actuar durante unos minutos antes de enjuagarlo. Esto es especial para las manchas de café, salsa de tomate o vino tinto.

3- Utilizar limón

Para manchas de vino o de grasa, el limón es muy efectivo. Se debe exprimir juego de limón sobre la mancha y agregar una capa fina de sal por arriba.

Luego se debe dejar actuar por 15 minutos para que el ácido del limón y la sal aflojen la mancha. Después, frotar con un trapo húmedo y enjuagar con agua fría. Este tip no solo elimina las manchas, sino que también deja un aroma agradable en la tela.

4- Bicarbonato de sodio para manchas secas

El bicarbonato funciona para manchas que ya están secas o para la suciedad que es persistente. Se debe espolvorear una buena capa de bicarbonato sobre la mancha y se debe agregar gotas de agua tibia hasta formar una pasta.

Luego, con un cepillo de dientes o un trapo, se debe frotar en círculos hasta que la mancha empiece a desaparecer. Después se debe dejar reposar algunos minutos y limpiar con agua limpia. Un método excelente para manchas de café, té o salsas.

Remojar el mantel antes de lavarlo. Foto: Pexels.

5- Quita manchas de cera de vela

Las manchas de cera son comunes después de una cena navideña o de Año Nuevo. Para quitarlas, se debe colocar el mantel sobre una superficie plana y poner servilletas sobre y debajo de las manchas de cera.

Utilizar una plancha tibia y pasarla muy suave por arriba del papel. El calor logra que la cera se derrita y quede en el papel. Si es necesario, cambiar el papel hasta que no haya más cera en la tela.