Qué significa “six seven”, la expresión viral que no tiene significado y es tendencia en las redes sociales

Es la combinación de los números “6 - 7″ y se convirtió en uno de los fenómenos virales en las redes sociales. De qué se trata.

La tendencia furor en las redes sociales. Foto: El Periódico

La combinación de números “6-7”, pronunciada “six seven” en inglés, se convirtió en uno de los fenómenos virales del año en redes sociales como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. Aunque fue elegida como una de las palabras del año 2025 por Dictionary.com, su significado real es ambiguo o directamente inexistente y más que transmitir un mensaje literal, funciona como un meme compartido entre jóvenes.

La expresión se popularizó a partir de la canción Doot Doot (6 7), del rapero estadounidense Skrilla, lanzada oficialmente el 7 de febrero de 2025. En el tema el estribillo repite la frase “6-7”, en un contexto rítmico sin un contenido semántico claro. De allí la frase comenzó a aparecer en videos virales, retos y ediciones humorísticas en TikTok, especialmente cuando se la asocia con clips de básquetbol, memes y gestos improvisados de los usuarios.

El carácter popular de “six seven” también está vinculado con un uso generacional: jóvenes lo emplean como un término lúdico, absurdo o simplemente divertido, sin que haya una definición establecida. Según el propio Dictionary.com, debido a su naturaleza incierta, el uso puede interpretarse como una respuesta a preguntas generales o como una forma de mostrar pertenencia a una tendencia, aunque no existe un significado único y universalmente aceptado.

Parte de la viralidad de “6-7” también se ha reforzado con gestos acompañantes, como un movimiento de manos hacia arriba y hacia abajo, que se ha vuelto característico en muchos videos. Además, la frase expandió su presencia más allá de TikTok: algunos docentes y padres la reconocen porque los niños y adolescentes la repiten en salones de clase o fuera de ellos, a veces de manera contagiosa y casi como una especie de broma interna de su generación.

A pesar de su uso extendido, la expresión carece de significado concreto. Algunos usuarios interpretan el término como un indicio de algo “más o menos” o “medio ambiguo”, otros simplemente repiten la frase por el ritmo y la energía que genera en los contenidos de memes. Esta falta de sentido concreto es, precisamente, parte de su atractivo: se trata de un fenómeno de cultura digital en el que la ausencia de significado es en sí misma parte del chiste y de la identificación generacional.

En su auge, “six seven” alcanzó tal nivel de presencia en redes que algunas escuelas intentaron prohibir la expresión en las aulas, por considerarla una distracción recurrente. Sin embargo, estos esfuerzos son una señal más de cómo un término sin definición fija puede circunscribirse a la cultura joven y convertirse en un símbolo de identidad generacional, aunque su popularidad pueda disminuir cuando surja la próxima tendencia viral.