WhatsApp: qué significa el emoji de la cara derretida y por qué podrías estar usándolo mal

Se trata de uno de los símbolos más populares, aunque genera debate en los usuarios sobre en qué situaciones aplicarlo.

El emoji de la cara derretida en WhatsApp y otras plataformas se ha convertido en uno de los más populares, aunque muchos usuarios no están seguros sobre qué significa ni en qué situaciones realmente es acorde.

Esta confusión sobre su verdadero significado desató todo tipo de debates y especulaciones tanto en redes sociales y hasta diferentes portales.

El símbolo en cuestión se utiliza para expresar una variedad de sentimientos y situaciones, casi siempre relacionadas con la vergüenza, el calor extremo o el agotamiento.

Según Emojipedia, este emoji se interpreta de forma literal para referirse a situaciones de calor extremo.

Cuándo se usa el emoji de cara derretida de WhatsApp

Vergüenza Extrema o Timidez : Es el uso más popular. Se utiliza para indicar que una persona está tan avergonzada, incómoda, o abrumada por la timidez que siente que se está “derritiendo” o desapareciendo. Es similar a la expresión “tierra, trágame”.

Calor Intenso : Puede usarse literalmente para describir una situación de calor insoportable o temperaturas muy elevadas.

Sobrecarga o Agotamiento : Representa la sensación de estar abrumado, agotado o de no poder manejar una situación debido al estrés o la carga emocional. En este sentido, indica que la persona está emocionalmente “derretida” o deshecha.

Ironía o Sarcasmo: A veces se usa para acompañar un comentario irónico o sarcástico, como si la persona estuviera “derretida” por la ridiculez de la situación.

De esta manera, aunque literalmente muestra un rostro derritiéndose, su uso principal es para transmitir sentimientos de incomodidad, vergüenza o agotamiento.