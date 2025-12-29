Adiós al blanco y rojo, hola a las mermaid nails: las uñas delicadas y elegantes que marcan tendencia en Año Nuevo

Más allá de la ropa, la manicura suma una propuesta elegante y delicada: las mermaid nails, o uñas de sirena, una tendencia que combina fantasía, glamour y espíritu veraniego para llevar la magia del océano directo a las manos.

Las uñas en tendencia para Navidad y Año Nuevo. Foto: Pinterest.

Se acerca Año Nuevo y, como cada diciembre, los colores tradicionales parecen dominar, aunque este año la regla parece ser diferente. Si bien para estas fechas predomina el rojo y el blanco, la propuesta es romper con lo habitual y animarse a tonos nuevos; lo mismo sucede con las uñas.

Este estilo se inspira en el fondo del mar, con el efecto tornasolado de las escamas y la fantasía de las sirenas, pensado para captar todas las miradas.

Este estilo se inspira en el fondo del mar, con el efecto tornasolado de las escamas y la fantasía de las sirenas, pensado para captar todas las miradas.

La paleta recuerda aguas cristalinas y reflejos luminosos: turquesas, verdes profundos, lilas suaves y tonos perlados que cambian según la luz. El resultado es un acabado brillante y etéreo, como si las uñas llevaran un toque de magia marina.

Por qué elegir las mermaid nails

Todo indica que será una de las tendencias fuertes de 2026, y no es casualidad:

Efecto hipnótico: los acabados perlados, cromados o metálicos recrean el brillo del sol sobre el mar.

Súper versátiles: pueden adaptarse tanto a diseños sutiles y elegantes como a propuestas más audaces con detalles en 3D.

Atemporal: aunque son furor en verano, también funcionan en looks urbanos o sofisticados si se eligen tonos más suaves.

Además, este estilo puede lucirse tanto en uñas largas como cortas. Así, quienes se sienten incómodos con las uñas muy largas o simplemente no las prefieren también pueden lograr este efecto.

Cómo llevar las uñas sirena esta temporada

1- Elegancia minimalista con colores perlados

Para un estilo discreto, los esmaltes nacarados o perlados en blanco tornasolado o azul muy claro aportan luz y sofisticación sin excesos.

2- Degradé marino con brillo

Un efecto degradé que combine turquesa y lavanda, sumado a un toque de glitter, crea un look impactante y lleno de fantasía.

3- Detalles 3D con perlas y escamas

Para quienes buscan un plus de glamour, los apliques como mini perlas, conchitas o diseños de escamas elevan la manicura a otro nivel.

4- Azul intenso y sofisticado

Un azul profundo con acabado brillante o cromado logra un efecto elegante y misterioso, digno de una sirena moderna.

De esta manera, las mermaid nails se consolidan como la tendencia preferida para estas fiestas. Se pueden optar por tonos que armonicen con el amarillo manteca o el mocha mousse, los colores que prometen marcar la temporada en moda.