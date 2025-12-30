El blanco no va más: el nuevo color tendencia para brillar en Año Nuevo y atraer la abundancia en 2026

La paleta festiva se actualiza y el blanco ya no es el centro de la escena. Un nuevo protagonista gana terreno y se convierte en la apuesta ideal para un look moderno y vibrante.

La moda se prepara para recibir Año Nuevo con todo y ya empezó a revelar su paleta de colores para esta temporada 2026, donde la comodidad y la frescura no se negocian. Este año, el clásico blanco de siempre queda de lado y aparecen nuevos tonos que sorprenden.

Además de su atractivo visual, hay un color cargado de simbolismo que se asocia con la abundancia y la prosperidad, ideal para comenzar el 2026 con energía positiva y nuevos deseos.

El color que pisará fuerte este Año Nuevo 2026

Como explica Path Sánchez, coach de imagen, en su cuenta de Instagram (@pathsanchez), los colores pasteles están en tendencia y, dentro de ellos, el butter yellow o amarillo manteca es el color del verano 2026 y promete quedarse por mucho más tiempo.

El Butter Yellow pisará fuerte esta Navidad 2025. Foto: Pinterest.

“Los tonos pasteles seguirán reinando este verano, y entre ellos, sin dudas, está el butter yellow. Me encantan estas paletas porque transmiten elegancia y sutileza”, señala en la publicación.

Además, la gama de amarillos y dorados está vinculada a la abundancia material, la prosperidad y el éxito. Estos colores representan el sol, la riqueza, la expansión y la energía vital, y en rituales y cábalas suelen utilizarse para atraer dinero, oportunidades y crecimiento económico.

Se trata de un tono que transmite serenidad y equilibrio emocional, y se asocia con la calma, la claridad mental y la armonía. Su luminosidad suave aporta una sensación de frescura y optimismo, mientras que su carácter elegante lo vincula con nuevos comienzos, renovación y etapas de cambio positivo.

Cómo combinar el amarillo manteca en Año Nuevo

Una combinación que nunca falla es el amarillo con blanco o tonos crema, ideal para lograr un look fresco y bien veraniego. También se luce junto al denim y con colores como beige, arena o nude, que aportan equilibrio y elegancia.

Además, las expertas señalan que el butter yellow combina a la perfección con la gama de celestes, azules, verdes y rosas, así como con distintos tonos neutros. Son colores que no solo dialogan muy bien con el amarillo, sino que también funcionan entre sí y se imponen como tendencia esta temporada.

Butter yellow, el color del verano 2026. Foto: Pinterest.

Además del butter yellow: otros colores destacados de la temporada 2026

Algunos de los tonos destacados de temporada, además del amarillo manteca son:

Rosa pastel

Celeste pastel

Verde oliva o pistacho

Marrón o Mocha Mousse

Tonos cítricos con pasteles

Como era de esperarse, la paleta de este verano llega con una vibra súper energética. Los tonos cítricos, como el naranja mandarina, verde lima y amarillos vibrantes, se mezclan con pasteles suaves como lila, celeste y durazno, creando combinaciones frescas y muy actuales.

Otra clave para esta temporada es la apuesta de las marcas por materiales que permiten prendas livianas, frescas y cómodas para el calor. Siluetas amplias, como los pantalones wide leg, las faldas con vuelo y los vestidos fluidos, se posicionan como las favoritas para moverse con libertad.

Colores en tendencia primavera-verano 2025/26. Foto: Pinterest.

Según los especialistas, esta temporada viene marcada por un “optimismo visual” que deja atrás varios años de tonos más apagados. En ese espíritu, todo indica que esta Navidad irá mucho más allá del clásico rojo y abrirá la puerta a colores vibrantes y llenos de energía.