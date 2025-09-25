Las nuevas tendencias de la primavera-verano 2025: los colores que brillarán durante la nueva temporada

Se viene una paleta que combina colores intensos que transmiten urgencia, tonos poco convencionales inspirados en la naturaleza y la tierra, y matices serenos que aportan calma.

La llegada de la primavera trae renovaciones en lo que tiene que ver con la moda, así como pasa con la paleta de colores. Los tonos tierra del invierno quedan en un segundo plano, ya que será el momento de los más vivos y luminosos. La buena noticia es que es probable que estas prendas estén en el fondo del placard, por lo que tendrán una nueva oportunidad en esta temporada.

Según el sitio especializado en moda WGSN, se viene un tiempo de reorientación, en el que se pondrán en cuestión las ideas tradicionales y crecerá la demanda de transformaciones urgentes en la gestión social, industrial y ambiental. Esa búsqueda de cambio se expresará en una paleta que combina colores intensos que transmiten urgencia, tonos poco convencionales inspirados en la naturaleza y la tierra, y matices serenos que aportan calma.

Los colores que serán tendencia esta primavera-verano 2025/26

Transformative Teal - azul verdoso

Esta combinación armoniosa de azul y verde remite a la riqueza de la naturaleza y a una filosofía de “primero el planeta”. Transformative Teal simboliza un enfoque renovado de la biología —ya sea orgánica, sintética, natural o post-natural— siempre buscando lo que resulte más beneficioso para la Tierra.

Electric Fuchsia - rosa eléctrico

El Electric Fuchsia, situado entre el rosa y el violeta, refleja una actitud audaz y vanguardista, conectada con la idea de resistencia rebelde. En un contexto de frustración frente a las desigualdades sociales, este tono aporta un respiro necesario, ofreciendo ligereza y un toque de escape.

Blue Aura - azul grisáceo pastel

Blue Aura es un azul grisáceo suave, sereno y moderno, con un toque pastel que transmite calma. Inspirado en los juegos de luz y sombra, su nombre refleja su cualidad reparadora. Se puede usar en capas o de manera natural, adaptándose a la tendencia del diseño luminoso.

Amber Haze - ámbar amarillo

Se trata de un amarillo intenso con matices verdes que se destaca por su calidez. En un mundo dominado por pantallas y la vida digital, este tono ofrece un respiro, invitando a desacelerar y valorar los recursos que regeneran. Inspirado en la tierra y la longevidad, su acabado envejecido, similar al de piedras y cristales, lo convierte en un color que transmite durabilidad y conexión con lo natural.

Jelly Mint - menta

Jelly Mint es un tono juguetón y cargado de nostalgia, vinculado con el concepto de “Luminiscencias”: esos pequeños momentos de alegría que ayudan a reencontrar la calma. Su fuerza radica en su capacidad de romper con lo establecido y transformar lo convencional, fomentando la resiliencia y el bienestar mental.

En definitiva, la paleta de esta temporada combina intensidad, serenidad y creatividad, reflejando tanto la urgencia de los cambios sociales como la conexión con la naturaleza y el bienestar personal. Desde los tonos más audaces hasta los más suaves, estos colores invitan a jugar, experimentar y expresar nuestra personalidad.