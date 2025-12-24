Ni blanco ni negro: los nuevos tonos que marcarán la moda en el verano 2026

La tendencia de la temporada deja de lado los tonos neutros y apuesta por colores mucho más brillantes y cítricos. La frescura y la energía se harán sentir y marcarán el pulso de las olas y el viento.

Shorts. Foto: Pinterest.

La moda del verano 2026 marca un quiebre definitivo con los tonos neutros que dominaron las últimas temporadas, donde los grandes clásicos del negro y el blanco eran bien recibidos por los amantes de la moda. Esta vez, lejos del minimalismo, las pasarelas y el street style coinciden en una premisa clara: el color vuelve a ser protagonista y se convierte en una herramienta de expresión personal.

Esta nueva etapa cromática está atravesada por una búsqueda de optimismo, vitalidad y movimiento, digna de los días soleados de verano con calor, playa y música. Para esta temporada, los diseñadores apuestan por paletas audaces que transmiten energía y acompañan el espíritu de una temporada pensada para disfrutar al aire libre, con prendas livianas y llenas de carácter.

Los colores cítricos son la moda del verano Foto: Freepik

Además del impacto visual, las tendencias también reflejan un cambio en la forma de consumir moda. La sustentabilidad, lo artesanal y los materiales nobles se consolidan como pilares clave, combinando estética y conciencia ambiental en cada prenda.

Colores vibrantes del verano: llegan los naranjas y amarillos a iluminar el día

La paleta cromática del verano 2026 se aleja por completo de los neutros tradicionales y pone el foco en colores vibrantes y llenos de vida. Los tonos cítricos son los grandes protagonistas de la temporada:

Naranja mandarina: cálido, intenso y perfecto para looks protagonistas.

Verde lima: fresco, moderno y altamente llamativo.

Amarillo brillante: luminoso, optimista y cargado de energía.

Los colores cítricos son la moda del verano Foto: Freepik

Estos colores se lucen tanto en outfits monocromáticos de alto impacto como combinados con pasteles empolvados, una opción ideal para quienes buscan un equilibrio visual sin perder frescura.

En cuanto a las telas, los diseñadores apuestan por materiales que priorizan la sustentabilidad y la comodidad, como las fibras naturales, el algodón orgánico y el lino, que lideran la temporada gracias a su ligereza y capacidad de adaptarse a los días de intenso calor e incluso al agua del mar.

Además, los tops de crochet y macramé marcarán el estilo del verano. Las faldas y los vestidos largos, también le darán un toque de color a los outfits de playa, aportando un guiño nostálgico a los años 70.