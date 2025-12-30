Para los que tienen pileta: 6 trucos infalibles para mantener limpia el agua todo el verano
Mantenerla libre de insectos, hojas y tierra puede ser todo un desafío. Enterate cómo evitarlos.
La llegada del verano y sus temperaturas extremas obliga a la ciudadanía a refugiarse en casa con los ventiladores o el aire acondicionados, volviendo a las piletas un oasis en medio del patio.
Durante las vacaciones, la pileta se convierte en uno de los bienes más cotizados ya que encerrarse para evitar el agobiante calor puede ser algo aburrido y las piscinas ofrecen diversión refrescante al aire libre.
Mantener la piscina limpia y libre de insectos, hojas y tierra puede ser un completo desafío, sobre todo cuando la casa se llena de personas que entran y salen del agua, ensuciándola cada vez más. Además, exponerse al sol para desagotar y tallarla puede ser un esfuerzo agotador.
Cambiar el agua de la pileta cada vez que deja de ser cristalina es un gran desperdicio que se puede evitar con estos 6 trucos infalibles que mantendrán la piscina limpia todo el verano.
6 trucos para mantener el agua limpia
Con la llegada del verano estos tips son fundamentales para no cambiar el agua todo el tiempo:
- Productos químicos: existen sustancias específicas que son ideales para evitar hacer los chequeos constantes de cloro y pH después de su aplicación.
- Filtro: un elemento esencial para sacar la suciedad de mayor tamaño, como pelos, hojas, pasto y papeles. Este aparato también debe ser limpiado para tener un mejor funcionamiento.
- Red de pileta: un barrefondo es otra gran alternativa para sacar las hojas que se encuentran en la superficie. Además, ayuda a hacer un mantenimiento regular y evitar que la suciedad se acumule.
- Cloro: su medición debe realizarse correctamente, ya que puede generar irritación ocular o de la piel si no se hace correctamente.
- Alguicidas y fungicidas: estos productos contribuyen al mantenimiento del agua de la pileta, al igual que el calor.
- Cubre pileta: evita que los insectos o las hojas ingresen en el agua y también que la superficie se llene de tierra.