Para los que tienen pileta: 6 trucos infalibles para mantener limpia el agua todo el verano

Mantenerla libre de insectos, hojas y tierra puede ser todo un desafío. Enterate cómo evitarlos.

Cómo mantener el agua limpia todo el verano. Foto: Freepik

La llegada del verano y sus temperaturas extremas obliga a la ciudadanía a refugiarse en casa con los ventiladores o el aire acondicionados, volviendo a las piletas un oasis en medio del patio.

Durante las vacaciones, la pileta se convierte en uno de los bienes más cotizados ya que encerrarse para evitar el agobiante calor puede ser algo aburrido y las piscinas ofrecen diversión refrescante al aire libre.

Mantener la piscina limpia y libre de insectos, hojas y tierra puede ser un completo desafío, sobre todo cuando la casa se llena de personas que entran y salen del agua, ensuciándola cada vez más. Además, exponerse al sol para desagotar y tallarla puede ser un esfuerzo agotador.

Cómo limpiar correctamente la pileta.

Cambiar el agua de la pileta cada vez que deja de ser cristalina es un gran desperdicio que se puede evitar con estos 6 trucos infalibles que mantendrán la piscina limpia todo el verano.

6 trucos para mantener el agua limpia

Con la llegada del verano estos tips son fundamentales para no cambiar el agua todo el tiempo: