Ola de calor en Argentina: cómo ver las localidades más calurosas del país, en tiempo real

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece un servicio que reúne a todos los puntos con las mayores temperaturas del país.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: Télam

Los últimos días del 2025 muestran una poderosa ola de calor en el centro del país, con su punto más fuerte en Buenos Aires. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) cuenta con valiosas herramientas para saber el estado de situación.

Más allá de las alertas y los consejos que brinda el servicio, existe un apartado en su sitio que muestra el ranking en tiempo real de los sitios más calurosos del país en tiempo real.

Ola de calor, Buenos Aires. Foto: Télam

Ola de calor: cómo ver las localidades más calurosas en tiempo real

A través de su ranking, el SMN muestra los sitios con temperaturas más altas. Con la vigente ola de calor, se pueden conocer las localidades que padecen las mayores temperaturas de Argentina.

En detalle, para acceder al listado hay que ingresar al sitio y dirigirse al apartado del Ranking. Allí se muestran 17 barrios, localidades o ciudades que padecen las peores consecuencias del calor extremo que pasa por Argentina en los últimos días del 2025.

Las localidades más calurosas de Argentina. Foto: SMN

En la mañana de este martes 30 de diciembre, los 10 lugares más calurosos eran:

La Plata, Buenos Aires (29,9°, térmica de 31,1°) Viedma, Río Negro (29,1°) Benito Juárez, Buenos Aires (28,4°, térmica de 28,7°) Rafaela, Santa Fe (28,2°, térmica de 29,5°) Venado Tuerto, Santa Fe (28°, térmica de 30,4°) Chamical, La Rioja (27,9°, térmica de 29,7°) Trenque Lauquen, Buenos Aires (27,8°, térmica de 29,2°) Moreno, Buenos Aires (27,8°, térmica de 27,4°) Aeroparque Buenos Aires, CABA (27,6°, térmica de 28,3°) Merlo, Buenos Aires (27,5°, térmica de 28,2°)

Ola de calor en Buenos Aires: cómo estará el clima en Año Nuevo

El miércoles 31 de diciembre se espera un cielo algo nublado por la madrugada, que pasará a ligeramente nublado por la mañana y para el resto del día estará parcialmente nublado. Cabe mencionar que durante la madrugada están pronosticadas ráfagas de viento, de hasta 50 kilómetros que pueden significar un leve alivio.

Con respecto a la temperatura, una de las cuestiones más importantes de estos días, se espera el día más caluroso de la semana: la máxima estará en 39°, aunque se estima que la sensación térmica puede estar por encima de los 40°. Con respecto a la mínima, se esperan 27°.

Fuerte ola de calor sobre Buenos Aires para Año Nuevo. Foto: SMN

El SMN también indicó que este martes 30 está vigente una alerta naranja por la ola de calor, que representa el segundo de tres niveles. Las temperaturas “pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”, según advierte el sitio del Servicio Meteorológico.

Se termina la ola de calor: cuándo baja la temperatura en Buenos Aires

Todo indica que el 2026 traerá una buena noticia para el 1° de enero, ya que está pronosticado un descenso en la temperatura que será muy valorado.

El jueves 1° de enero se espera un descenso en la temperatura. Foto: SMN

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá una mínima de 19° y una máxima de 30° para el primer día del año, casi 10° menos que el día anterior.

El cielo estará parcialmente nublado a lo largo de todo el día, además de que en las primeras horas se darán ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.