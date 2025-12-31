Feliz Año Nuevo: las mejores frases y saludos para despedir el 2025 y recibir el 2026
Cada comienzo representa una oportunidad para renovar objetivos, fortalecer la confianza y mirar hacia adelante con determinación. Sin lugar a dudas, estas frases ayudarán a tus seres queridos a conseguir esos objetivos.
Este jueves, cuando el reloj marque las 00, el calendario dará vuelta su última página para despedir el 2025 y recibir el 2026. En ese contexto, miles de personas preparan mensajes con sus mejores deseos para sus seres queridos de cara al Año Nuevo.
Las mejores frases de Año Nuevo
- ¡Feliz Año Nuevo! Mi mayor deseo es que sigas cumpliendo tus objetivos para el próximo año.
- Que este Año Nuevo te encuentre con metas claras y la fuerza para alcanzarlas.
- El 2026 es una hoja en blanco: escribí en ella la mejor versión de tu historia.
- Brindo por los momentos compartidos y los que vendrán.
- Que este año encuentres el valor para empezar lo que siempre quisiste.
- Que nunca te falte un sueño por cumplir, un proyecto que realizar, algo que aprender y alguien a quien amar.
- El Año Nuevo no cambia tu vida: vos la cambias con tus decisiones.
- Que el 2026 sea el momento perfecto para transformar tus metas en realidad.
- Que cada día de este nuevo año te acerque un poco más a tus sueños.
- Después de un año tan complicado, me siento afortunado de tenerlos con salud. Feliz año nuevo 2026.
- Nunca es tarde para reinventarte: que este Año Nuevo sea tu punto de partida.
- Que la distancia del 2025 desaparezca en 2026, feliz año nuevo.
- Todo gran logro comienza con la decisión de intentarlo. Que el 2026 sea tu año para intentarlo todo.
- Que cada desafío que enfrentes este año se convierta en un escalón hacia tu éxito.
- Gracias por estar siempre. Que el año nuevo nos encuentre juntos.
- ¡Feliz Año Nuevo! Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.
- Que este Año Nuevo te encuentre fuerte, motivado y listo para conquistar tus sueños.
- Brindo por las cosas buenas que nos sucedieron y por las cosas malas que nos ayudaron a crecer y ser más fuertes. Brindo por un 2026 cargado de salud para todos.
- Iniciemos el 2026 con la ilusión renovada. ¡Feliz Año Nuevo!
- Que este año nos regale más abrazos y menos despedidas.