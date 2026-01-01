Alfajor de yerba mate y dulce de leche: cuánto cuesta esta nueva puesta argentina que compite contra el chocolate Dubái

La emblemática golosina argentina integró dos íconos troncales de nuestro país. La primera edición limitada se agotó en tan sólo días.

Alfajor de dulce de leche y yerba mate Foto: Instagram @dulcedeleche_co

Los alfajores tienen una gran identidad argentina y son reconocidos en todo el mundo como una golosina crocante, dulce y sobre todo, muy rica. Pero esta vez, con la intención de crear algo mucho más auténtico y local, Yerba Mate Mathienzo y Dulce de Leche &Co desarrollaron el primer alfajor que combina yerba mate y dulce de leche, dos sabores profundamente arraigados en la identidad de los argentinos.

Este alfajor no es como cualquier otro, sino que su pronta salida al mercado impactó tanto entre los fanáticos que se acabó en cuestión de minutos, superando así al chocolate Dubái y otros sabores exóticos e importados que fueron furor en los últimos meses gracias a las redes sociales. Esta vez, la experiencia culinaria es local y en un producto donde conviven perfectamente el equilibrio y la armonía argentina.

“Buscábamos sorprender y dar vida a un alfajor con identidad propia, donde la yerba mate y el dulce de leche convivan en un equilibrio que resalte lo mejor de cada sabor”, explicaron Tiferes Mathienzo y Luis González, cofundadores de Dulce de Leche &Co a IProfesional, al relatar exactamente cuál fue el espíritu de esta golosina

Además, el desarrollo de este producto fue meticuloso: se hicieron hasta 15 pruebas para lograr la combinación perfecta de yerba mate y dulce de leche, logrando un sabor único que arrasó las góndolas en solo minutos.

Cuánto sale el alfajor de yerba mate y dulce de leche y dónde se consigue

El alfajor de yerba mate y dulce de leche, desarrollado por Yerba Mate Mathienzo y Dulce de Leche &Co, tiene un precio de $1.900 por unidad. Lanzado el 30 de noviembre, esta edición limitada contó con solamente 1.200 unidades para celebrar el Día Nacional del Mate y se agotó en pocas horas debido a la gran demanda.

La primera producción ya motivó la planificación de nuevas unidades para que más personas puedan probarlo y ahora, ambas marcas lo venden mediante sus páginas online, lo que facilita el acceso a clientes de toda la Argentina.