Llega el Kilómetro del Alfajor a Berazategui con entrada gratis:

Kilómetro del Alfajor a Berazategui Foto: Freepik

Berazategui se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: el Kilómetro del Alfajor Argentino, una propuesta ideal para los amantes del dulce más emblemático del país. Con entrada libre y gratuita, la feria reunirá a productores artesanales, marcas reconocidas, degustaciones y actividades para toda la familia, consolidándose como un plan imperdible muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación, todo lo que necesitás saber para no perdértelo.

¿Qué es el Kilómetro del Alfajor Argentino?

El Kilómetro del Alfajor Argentino es un evento temático que celebra la diversidad, historia y creatividad del alfajor nacional. En un recorrido que simboliza un “kilómetro” de stands, el público puede conocer y probar alfajores clásicos, artesanales, regionales y versiones innovadoras con sabores sorprendentes.

Kilómetro del Alfajor a Berazategui Foto: kilometrodelalfajor.com

Participan productores de distintas provincias, emprendimientos familiares y marcas premiadas, convirtiendo a la feria en una verdadera vidriera de la industria alfajorera argentina. Además de promover el consumo local, el evento busca revalorizar la identidad cultural ligada a uno de los productos más queridos del país.

Fechas y horarios: cuándo se realizará el Kilómetro del Alfajor en Berazategui

El Kilómetro del Alfajor llega a Berazategui el sábado 18 y domingo 19 de mayo, en un formato ideal para disfrutar durante el fin de semana.

Sábado: de 12 a 21

Domingo: de 11 a 20

Kilómetro del Alfajor a Berazategui Foto: Instagram @km.alfajorargentino

Durante ambas jornadas, el ingreso será totalmente gratuito, lo que lo convierte en una excelente opción para ir en pareja, con amigos o en familia, sin gastar de más.

Actividades y degustaciones: qué hacer durante el evento

Además de recorrer los stands y comprar alfajores directamente a los productores, el Kilómetro del Alfajor ofrece una agenda variada de actividades:

Degustaciones guiadas de alfajores artesanales y regionales

Lanzamientos exclusivos y ediciones limitadas

Charlas y masterclasses sobre chocolate, rellenos y técnicas de elaboración

Votación del público para elegir al alfajor favorito del evento

Espacio infantil con actividades recreativas

Shows en vivo y música para acompañar la jornada

Fiesta del Alfajor Foto: kilometrodelalfajor.com

Muchos stands ofrecen promos especiales y combos para llevar, ideales para regalar o stockearse de alfajores únicos.

Dónde se realiza el Kilómetro del Alfajor en Berazategui y cómo llegar en tren desde CABA

El evento se desarrollará en el Centro Cívico y Cultural de Berazategui, un punto estratégico y de fácil acceso, ubicado cerca del casco céntrico de la ciudad.

Cómo llegar en tren desde CABA

Tomar el Tren Roca (ramal Plaza Constitución – La Plata)

Bajar en la estación Berazategui

Desde allí, caminar aproximadamente 10 minutos hasta el predio del evento

El tren es una de las formas más cómodas y rápidas de llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de usar auto ni preocuparse por el estacionamiento.

Con entrada gratis, múltiples actividades y la posibilidad de probar algunos de los mejores alfajores del país, el Kilómetro del Alfajor en Berazategui promete ser uno de los eventos más convocantes del mes. Si sos fan del dulce argentino por excelencia, anotá la fecha y prepará el mate: el plan ideal está a solo un viaje en tren.