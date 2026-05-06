Fiesta del Alfajor Serrano. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El próximo sábado 9 y domingo 10 de mayo, la localidad de Villa Ventana será escenario de un evento que promete endulzar cualquier paladar: se llevará a cabo la primera Fiesta del Alfajor Serrano. La cita tendrá lugar en la plaza principal del pueblo, en un entorno natural ideal para disfrutar en familia o con amigos.

Durante ambos días, el público podrá recorrer stands de productores regionales, degustar una amplia variedad de alfajores artesanales y descubrir sabores únicos que combinan recetas tradicionales con ingredientes exclusivos de la zona. Desde clásicos de dulce de leche hasta opciones innovadoras con frutos regionales, habrá propuestas para todos los paladares.

Fiesta del Alfajor Serrano. Video: Instagram.

Además de la feria gastronómica, la Fiesta del Alfajor Serrano contará con shows en vivo, música, clases y cocina en vivo, convirtiéndose en un verdadero paseo de fin de semana. También se espera la participación de emprendedores locales que exhibirán otros productos típicos de la región.

Ubicada en el corazón del sistema serrano bonaerense, Villa Ventana es un destino reconocido por sus paisajes, su tranquilidad y su cercanía con atractivos naturales, lo que la convierte en el marco perfecto para una celebración de este tipo.

Fiesta del Alfajor Serrano. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cómo llegar a Villa Ventana desde CABA

Para llegar a Villa Ventana desde Ciudad de Buenos Aires tenés varias opciones:

En auto:

Distancia: aproximadamente 550 km

Tiempo: entre 6 y 7 horas

Ruta recomendada:

Salir por Autopista Ricchieri o Acceso Oeste hacia Cañuelas Tomar la Ruta Nacional 3 Empalmar con la Ruta Nacional 226 Luego la Ruta Provincial 51 Finalmente la Ruta Provincial 76 hasta Villa Ventana.

En micro:

Salida desde Terminal de Retiro

Duración: entre 8 y 9 horas

Podés tomar un micro directo o hasta Sierra de la Ventana y luego trasladarte unos 17 km hasta Villa Ventana.

En tren: