La nueva apuesta de Arcor ya comenzó a circular en todo el país y rápidamente despertó repercusión entre amantes de los alfajores y usuarios de redes sociales. Foto: Facebook / Arcor﻿.

El mercado argentino de las golosinas suma un nuevo competidor que promete conquistar a los fanáticos del dulce de leche y el chocolate. Se trata del alfajor GOAT, el reciente lanzamiento de Arcor que combina uno de los sabores más emblemáticos de la marca con un formato XL pensado para quienes buscan una experiencia más intensa.

La principal novedad del producto está en su relleno: el alfajor incorpora un corazón de Bon o Bon junto a una generosa capa de dulce de leche, todo cubierto con chocolate. La propuesta mezcla dos clásicos del consumo masivo argentino en un solo producto y apunta directamente al segmento de alfajores premium y “mega”.

El nuevo lanzamiento de Arcor combina dulce de leche, chocolate y un centro inspirado en Bon o Bon en un formato XL que ya llegó a kioscos y supermercados. Foto: Mercado Libre.

Con un peso de 75 gramos, el GOAT se presenta como un alfajor simple pero con dimensiones similares a las de un tres capas tradicional. Desde la compañía destacan su combinación de texturas y sabores como uno de los puntos fuertes de este lanzamiento que ya comenzó a aparecer en kioscos, supermercados y almacenes de todo el país.

¿Cómo es el nuevo alfajor GOAT de Arcor?

El nuevo alfajor apuesta a una fórmula que ganó terreno en los últimos años: reinventar productos históricos mediante combinaciones inesperadas y formatos más grandes.

En este caso, el GOAT reúne:

Cobertura de chocolate.

Doble relleno.

Dulce de leche.

Centro de Bon o Bon.

Tamaño XL de 75 gramos.

Con 75 gramos y un relleno abundante, el alfajor GOAT busca posicionarse entre las novedades más llamativas del mercado argentino de golosinas. Foto: Mercado Libre.

La estrategia responde a una tendencia cada vez más fuerte dentro de la industria alimenticia argentina, donde las marcas buscan diferenciarse mediante lanzamientos limitados, sabores híbridos y versiones “extremas” de productos clásicos.

En redes sociales, usuarios y cuentas especializadas en golosinas comenzaron a compartir las primeras imágenes y reseñas del producto, destacando especialmente el relleno cremoso y el tamaño del alfajor.

La estrategia de Arcor detrás del nuevo lanzamiento

El lanzamiento del GOAT se suma a una estrategia que Arcor viene desarrollando desde hace varios años: potenciar sus marcas más reconocidas mediante nuevos formatos y cruces entre productos icónicos.

La marca presentó una propuesta que mezcla sabores clásicos y apuesta por el formato gigante, una tendencia cada vez más popular entre los consumidores. Foto: Mercado Libre.

El caso de Bon o Bon es uno de los más representativos. El clásico bombón, creado en la década de 1980, se convirtió en uno de los productos insignia de la empresa y hoy cuenta con múltiples variantes, desde helados hasta huevos de Pascua y alfajores.

Con el GOAT, la firma apuesta nuevamente a capitalizar la nostalgia y el reconocimiento de marca, dos factores que suelen tener gran impacto en el consumo impulsivo dentro del segmento kiosquero.

Además, el formato XL sigue una tendencia creciente en el mercado argentino de alfajores, donde los consumidores muestran interés por productos más grandes, rellenos abundantes y combinaciones innovadoras.