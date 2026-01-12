Cómo eliminar las mosquitas de la cocina: de vinagre a plantas aromáticas, los trucos caseros que sirven como repelente natural
Si bien la limpieza es lo primordial para eliminarlas. Es importante conocer las técnicas infalibles para eliminar por completo a las mosquitas y que no vuelvan a molestar a la hora de cocinar.
Una postal frecuente en las cocinas es la de ver pequeñas moscas rodeando las frutas, la carne y todos los rincones. Para muchos resulta una tarea casi imposible eliminarlas, incluso rociando desinfectantes.
En ese contexto, es importante conocer las técnicas infalibles para eliminar por completo a las mosquitas y que no vuelvan a molestar a la hora de cocinar.
Su nombre científico es Drosophila Melanogaster, pero es conocida popularmente como la mosca de la fruta y aparece con frecuencia cuando encuentran un alimento abierto con propiedades que fomenten su desarrollo, pudiendo generar una pequeña plaga doméstica.
Cómo eliminar las mosquitas de la cocina para siempre
En primer lugar, es fundamental la limpieza y retirar restos de comida, no dejar frutas demasiado maduras fuera del frío y vaciar el tacho de basura. También limpiar a fondo las superficies, fregaderos y trapos de cocina, ya que ahí suelen dejar sus huevos.
Si bien la limpieza es lo primordial para eliminar las moscas, existen los siguientes trucos caseros:
- Colocar un vaso con tres cucharadas de vinagre, una de detergente y una de azúcar. Dejar el recipiente en la cocina. Las mosquitas acudirán y se ahogarán en el líquido. También se lo puede cubrir con papel film agujereado para que entren, pero no logren salir.
- Usar plantas aromáticas: la albahaca y la menta son las dos especies que menos les gustan por su fuerte olor. También son útiles otras como la lavanda, la caléndula y la citronela.
- Encender velas aromáticas: puede ser de citronela, cuyo olor actúa como repelente.
- Preparar un spray: mezclar en un pulverizador un cuarto de taza de vinagre de manzana, media taza de agua y un poco de esencia de citronela. Rociar sobre las mosquitas.
Otros métodos de prevención
- Mantener las ventanas y puertas cerradas.
- Instalar mosquiteros en ventanas y puertas para mantenerlas abiertas sin dejar entrar insectos.
- Revisar y reparar cualquier grieta o abertura en las ventanas y puertas.
- Usar cortinas de aire en las entradas si hay un flujo constante de personas entrando y saliendo.