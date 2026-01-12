Cómo eliminar mosquitas de la cocina. Foto: Dreamstime

Una postal frecuente en las cocinas es la de ver pequeñas moscas rodeando las frutas, la carne y todos los rincones. Para muchos resulta una tarea casi imposible eliminarlas, incluso rociando desinfectantes.

En ese contexto, es importante conocer las técnicas infalibles para eliminar por completo a las mosquitas y que no vuelvan a molestar a la hora de cocinar.

Su nombre científico es Drosophila Melanogaster, pero es conocida popularmente como la mosca de la fruta y aparece con frecuencia cuando encuentran un alimento abierto con propiedades que fomenten su desarrollo, pudiendo generar una pequeña plaga doméstica.

Moscas en la fruta Foto: EFE

Cómo eliminar las mosquitas de la cocina para siempre

En primer lugar, es fundamental la limpieza y retirar restos de comida, no dejar frutas demasiado maduras fuera del frío y vaciar el tacho de basura. También limpiar a fondo las superficies, fregaderos y trapos de cocina, ya que ahí suelen dejar sus huevos.

Si bien la limpieza es lo primordial para eliminar las moscas, existen los siguientes trucos caseros:

Colocar un vaso con tres cucharadas de vinagre, una de detergente y una de azúcar. Dejar el recipiente en la cocina. Las mosquitas acudirán y se ahogarán en el líquido. También se lo puede cubrir con papel film agujereado para que entren , pero no logren salir.

Usar plantas aromáticas : la albahaca y la menta son las dos especies que menos les gustan por su fuerte olor. También son útiles otras como la lavanda, la caléndula y la citronela.

Encender velas aromáticas : puede ser de citronela, cuyo olor actúa como repelente.

Preparar un spray: mezclar en un pulverizador un cuarto de taza de vinagre de manzana, media taza de agua y un poco de esencia de citronela. Rociar sobre las mosquitas.

Plaga de moscas. Foto: Freepik

Otros métodos de prevención