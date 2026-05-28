Budín de pan con todos los trucos: receta económica y qué panificados podés reciclar de tu casa
Si querés aprovechar al máximo el pan viejo de casa o las medialunas que sobraron, este postre es una delicia para reciclar los panificados de casa. Tips para que hagas esta receta fácil, versátil y económica.
El budín de pan es una de las recetas para aprovechar al máximo cuando hay sobras de panificados. En definitiva, es una preparación económica que queda muy sabrosa y es versátil (por lo que se pueden hacer distintas versiones a partir de una misma preparación).
Los elementos que vamos a utilizar son pocos, una budinera o molde, una olla para hacer el caramelo y un bowl para mezclar todo.
Si bien muchas veces pensamos que el pan duro es residuo o solo sirve para pan rallado, también podemos congelarlo y utilizarlo luego para hacer un postre perfecto para los que aman las recetas dulces.
Esta preparación, asociada a la comida casera (de la mamá o de la abuela), se la conoce también como “comfort food” (es decir, comida confortable o aquellas comidas que tienen una fuerte relación con nuestras emociones). Esta receta nace desde el aprovechamiento de los recursos, desde el cuidado de la economía; aunque hoy también es un postre que se ha revalorizado en propuestas gourmet.
¿Qué podemos reciclar para hacer budín de pan?
A la hora de aprovechar recursos en casa, podemos separar medialunas, trozos de budines y pan. Lo cierto es que la receta original es con pan duro. Es importante que congelemos esas sobras de panificados para luego darle nueva vida y preparar un delicioso budín de pan.
Son pocos los ingredientes: huevos, leche y azúcar. Algunos también optan por añadirle frutos secos, chips de chocolate, pasas de uva o hasta una medida de ron. En resumen, la cocina tiene muchas opciones para poner a prueba tu creatividad con los recursos que tengas en tu alacena.
Ingredientes para un delicioso budín de pan
Una receta de aprovechamiento
- 500 gramos de pan (y/o cualquier otro panificado)
- 1 litro de leche
- 5 huevos
- 200 gramos de azúcar
- Opcional: 1 cucharadita de vainilla
- 50 gramos de chocolate
- 50 gramos de frutos secos
Paso a paso: cómo preparar un budín de pan casero
- Precalentar el horno a 160 grados.
- Preparar el caramelo con 50 gramos de azúcar y el doble de agua. Tener listo el molde y reservar.
- En un recipiente, colocar en trozos todo el pan y agregarle la leche tibia. Luego sumarle el azúcar, la vainilla o la canela. Opcional: agregarle alguna ralladura de cítricos.
- Cascar los huevos y batirlos levemente, agregarlos a la mezcla del pan y dejar reposar por unos minutos.
- Opcional: agregar los toppings que sea de tu agrado (frutos secos, chips de chocolate o pasas de uva)
- Con el horno precalentado, tomar una fuente profunda y colocarle agua (será para el baño María). En el molde con caramelo, colocamos la mezcla y llevamos al horno por unos 45 minutos.
- Para corroborar que está cocido se debe pinchar con un cuchillo.
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