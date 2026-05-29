Las canastitas caprese, una opción ideal para tener siempre en tu heladera. Foto: Wikimedia

Las canastitas caprese nunca fallan porque es una receta clásica que nos resuelve en pocos pasos tanto los almuerzos como las cenas (y hay miles de rellenos para hacer). Si sos de los que aprovechan su tiempo en la cocina, te recomiendo que hagas una docena extra para cuando los invitados lleguen de imprevisto.

La receta de las empanadas caprese es una combinación exquisita que siempre cumple. Para agasajar a los amigos vegetarianos o para aprovechar los tomates olvidados en la heladera. Sin dudas, puede ser una comida muy rica para sumar en tus almuerzos o cenas.

Lo cierto es que es ideal hacerla en los meses de calor porque conseguimos tomates de temporada (en mejor precio y con más sabor) y albahaca fresca. Aunque los tomates podemos encontrarlos un poco más caros en esta temporada fría, la albahaca podemos reemplazarla por hojas deshidratadas o modificarla y ponerle orégano. Dependerá del presupuesto que tengas a mano y tus preferencias a la hora de cocinar.

Las canastitas se pueden rellenar con los ingredientes que más te gusten. Foto: Wikimedia

Empanadas o tarta caprese: ¿qué tener en cuenta antes de ponerte a cocinar?

Es muy simple: vas a necesitar huevos (unos 4 medianos) para hacer esta preparación. El resto de los pasos de la receta se respetan. Inclusive podés hacerla sin masa superior y sumarle un poco de queso rallado para que quede gratinada.

Ingredientes para las canastitas caprese

Tapas de empanadas

400 gramos de tomates cortados en cubos (sin pulpa)

200 gramos de queso cremoso

200 gramos de queso muzzarella

Albahaca picada a gusto

Tomates, albahaca y queso: los ingredientes esenciales para hacer un buen relleno caprese. Foto: Magnific

Paso a paso: cómo preparar unas ricas empanadas caprese

Preparar la placa para el horno y precalentar el horno a 180 grados por 5 minutos. Lavar los tomates y las hojas de albahaca. Cortar en dados los quesos y reservarlos. Cortar los tomates en cubos y reservarlos. Lo mejor es utilizar un colador para evitar el exceso de líquido y que se rompa la masa. Cortar la albahaca bien finita y en un bowl mezclar todo. Agregarle un poco de sal, pimienta molida y aceite de oliva. Con la ayuda de una cuchara, colocar un poco de mezcla en cada masa y cerrarla en forma de canastita. Hornear por unos 8 minutos hasta que la masa quede dorada.

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