Bermuda de mujer Foto: Pinterest

La moda vuelve a mirar al pasado este 2026 y, este verano, una prenda retro que fue ícono en los años 80 regresa con fuerza y desplaza a dos clásicos infalibles: la minifalda y el short. Se trata de las bermudas de mujer, que se posicionan como la gran tendencia de la temporada, ya que refleja el estilo urbano con una propuesta moderna y versátil.

Lejos de su antigua asociación con looks informales o masculinos, las bermudas se reinventan y ganan protagonismo dentro del guardarropa femenino. Su silueta recta y holgada, con largo a la altura de la rodilla o apenas por encima, aporta estructura y presencia, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y sofisticación.

Inspiradas en el power dressing de los años 80, la nueva bermuda apuesta al tiro alto con pinzas y tablas, telas de jean y hasta con strass. Esta estética conecta con una tendencia clave de la moda femenina actual: prendas que transmiten actitud, confianza y libertad de movimiento.

Otro de los grandes motivos de su regreso es su facilidad para adaptarse a distintos estilos y momentos del día. A diferencia de la mini o el short, las bermudas funcionan tanto en looks urbanos de día como en outfits más arreglados. Se combinan con blazers, camisas, tops al cuerpo o sweaters livianos, y admiten zapatillas, sandalias o botas, convirtiéndose en una opción práctica y contemporánea. Más que una moda estacional, las bermudas representan un cambio en la forma de pensar el vestuario femenino, donde la comodidad y la expresión personal ocupan un lugar central.

Cómo llevar bermudas este verano: dos looks de día

Para un look de día urbano y canchero, las bermudas de sastrería en tonos neutros como beige, gris claro o camel se combinan con un top al cuerpo o una musculosa básica blanca. Un blazer liviano oversize suma estructura sin perder frescura, mientras que las zapatillas blancas o sandalias planas completan un outfit cómodo y moderno, ideal para recorrer la ciudad en verano.

En una versión más fresca y sofisticada, las bermudas de lino o algodón en colores claros como blanco, crudo o pastel se llevan con una camisa suelta, blanca o celeste, abierta o anudada a la cintura. Las sandalias de tiras o alpargatas aportan un aire relajado y elegante, acompañado de un cinturón fino y accesorios dorados minimalistas, perfectos para los días de calor.