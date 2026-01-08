Adiós para siempre a las mallas negras: el tono de la temporada que marca tendencia este verano 2026

El clásico y elegante negro cederá el protagonismo a una paleta de colores mucho más elegante y minimalista. Cuáles serán los infaltables de esta temporada.

Trajes de baño de moda en verano Foto: Pinterest

Durante décadas, la malla negra fue un must have para los looks de playa y pileta, ya que se trata de una prenda elegante, versátil y sobre todo, siempre vigente, pero en los últimos años, este color comenzó a ser reemplazado por otros. Como la moda se renueva, el verano 2026 trae un cambio inesperado: el color crema, que se posiciona como el nuevo favorito y desplaza al negro del podio.

Se trata de un tono suave y luminoso que se impone como un símbolo de frescura, naturalidad y elegancia atemporal. Su base cálida favorece a todos los tipos de piel y aporta un aire mucho más relajado, ideal para los días de sol y calor. Además, a diferencia del negro, tradicionalmente asociado a la sobriedad, el crema transmite delicadeza y modernidad sin perder sofisticación.

Trajes de baño de moda en verano Foto: Pinterest

Por qué el tono crema se convierte en el nuevo básico de playa

Una de las principales razones por las cuales el color crema se convierte en el color de la temporada es gracias a su versatilidad, ya que funciona como un lienzo neutro, que combina fácilmente con todo tipo de prendas y accesorios. Desde pareos estampados, sandalias de colores y hasta sombreros de paja.

Trajes de baño de moda en verano Foto: Pinterest

Su capacidad de adaptación, convierte a las mallas color crema en una opción ideal, tanto para los looks minimalistas del verano, como para aquellos que buscan un estilismo mucho más audaz.

Además, su carácter atemporal lo posiciona como una inversión inteligente. Lejos de ser una moda pasajera, la malla color crema promete trascender temporadas y tendencias, consolidándose como un nuevo clásico dentro del guardarropa de verano.

Trajes de baño de moda en verano Foto: Pinterest

De esta forma, la nueva tendencia del verano 2026 invita a dejar atrás el negro absoluto y animarse a una paleta más clara, fresca y luminosa, donde el crema se convierte en el gran protagonista de la moda de playa.