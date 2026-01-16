Sin máquina de coser o gastar de más:

Arreglar ropa Foto: Freepik

Cuando se nos rompe un pantalón, lo primero en lo que pensamos es en llevarlo a la sastrería a que lo arreglen y eso implica, muchas veces, un gran caudal de dinero. Por eso, es importante saber algunos tips para arreglar las prendas sin necesidad de gastar plata o utilizar una máquina de coser: sólo basta con saber algunos trucos caseros que te pueden permitir ahorrar tiempo, salvar la prenda de ropa y aliviar el bolsillo.

Muchas personas postergan estos arreglos por falta de tiempo o presupuesto, pero este método no solamente es súper práctico, sino que además funciona en distintos tipos de telas y no exige conocimientos previos de costura. Sin embargo, tiene una sola indicacion que es crucial: primero, es necesario revisar el pantalón para saber exactamente qué tipo de arreglo necesita, ya que no es lo mismo un dobladillo que una rotura lateral o un desgaste en la cintura.

Como arreglar ropa sin necesidad de una máquina de coser Foto: Freepik

Detectar el problema permite elegir la mejor solución: una puntada manual sencilla o el uso de cinta adhesiva textil. La clave está en alinear correctamente la tela, fijar los bordes y trabajar con prolijidad, sin necesidad de recurrir a una máquina de coser.

Paso a paso: cómo arreglar un pantalón sin máquina de coser

Reuní los materiales

Vas a necesitar:

Hilo del color del pantalón

Aguja

Tijera pequeña

Alfileres

Prepará la tela: colocá la prenda sobre una superficie plana. Alineá los bordes que vas a unir y fijá la tela con alfileres para mantenerla en posición mientras trabajás.

Elegí el tipo de arreglo

Para roturas o desgastes pequeños: usá puntadas simples. Para dobladillos: se puede usar cinta termoadhesiva o pegamento para telas si querés evitar coser.

Arreglar ropa Foto: Freepik

Cosé con cuidado

Pasá la aguja con puntadas pequeñas y uniformes. No estirés la tela mientras cosés, porque se deforma. Reforzá las zonas de mayor tensión (cintura, costuras laterales).

Usá cinta adhesiva textil (opcional)

Si preferís no coser, colocá la cinta entre las capas de tela siguiendo las instrucciones del producto (algunas requieren plancha para activar el adhesivo) y luego presioná firmemente para que quede bien pegada.

Cortá el exceso de hilo o cinta

Recortá hilos sueltos y sobrantes de cinta para un acabado prolijo y revisá que no queden bultos visibles y que la tela quede alineada.

Probá la prenda

Ponete el pantalón y movéte para verificar que la costura o la cinta resista. Si es necesario, reforzá nuevamente las áreas críticas.

Errores comunes al arreglar un pantalón en casa

Uno de los errores más frecuentes es apurar el proceso. Usar pegamentos no aptos para telas puede endurecer la prenda y arruinar el acabado. También es común coser sin reforzar las zonas de mayor tensión o estirar la tela mientras se trabaja, lo que termina deformando el pantalón.

Si es la primera vez que intentás arreglar una prenda, lo ideal es practicar antes en un retazo de tela similar para ganar seguridad.