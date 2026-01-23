Shopping. Foto: Unsplash.

Tommy Hilfiger continúa su plan de expansión en Argentina y ya confirmó la apertura de un nuevo local en un estratégico centro comercial de la zona norte del Gran Buenos Aires. La reconocida marca de moda estadounidense busca ampliar su alcance y consolidarse entre los consumidores argentinos, que priorizan cada vez más el diseño, la calidad y el estilo por sobre las prendas de pocos usos.

La nueva tienda estará ubicada en Palmas del Pilar, uno de los shoppings más importantes de la zona norte y un punto clave para el público que busca experiencias de compra premium. El local abrirá en el Nivel 1 del shopping y contará con una superficie aproximada de 100 metros cuadrados. El espacio fue desarrollado bajo los lineamientos del diseño global de la marca, manteniendo coherencia con sus tiendas internacionales.

La tienda, además ofrecerá su clásica propuesta de indumentaria femenina y masculina, calzado y accesorios, permitiendo a los compradores elegir looks completos dentro del universo Tommy Hilfiger.

El nuevo espacio fue pensado para mejorar la experiencia de compra. Presenta un diseño de líneas limpias, una distribución amplia y una iluminación que favorece el recorrido cómodo por las distintas áreas. Cada sector está organizado para que los clientes encuentren fácilmente prendas y accesorios.

La colección primavera verano 2025-2026 estará presente en el nuevo local

Con la apertura, Tommy Hilfiger presenta su colección Spring 2025, con prendas pensadas para la nueva temporada. La línea incluye opciones para hombre y mujer, con colores frescos, tejidos livianos y siluetas versátiles.

Entre los destacados se encuentran camisas, sweaters, pantalones, vestidos y accesorios, diseñados tanto para el uso diario como para ocasiones más formales. La colección mantiene el equilibrio entre comodidad y sofisticación, dos pilares centrales de la identidad de la marca.

Fundada en Estados Unidos, Tommy Hilfiger es un referente del estilo clásico norteamericano, con una propuesta que combina elegancia relajada, inspiración náutica y detalles preppy.

Esta identidad se refleja tanto en sus colecciones como en la ambientación de sus tiendas, que buscan transmitir un estilo de vida premium con prendas versátiles y cuidadosamente diseñadas.