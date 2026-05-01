Buenos Aires se prepara para un shopping inédito:

El proyecto que reemplaza al histórico Buenos Aires Design ya genera expectativa antes de su apertura Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires está a punto de sumar un nuevo protagonista a su mapa comercial y urbano. En uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad, donde durante décadas funcionó el histórico Buenos Aires Design, avanza la cuenta regresiva para la apertura de OH! Buenos Aires, un shopping que promete romper con todo lo conocido hasta ahora en la Argentina.

No se trata solo de un nuevo centro comercial. El proyecto apunta a convertirse en el primer shopping bioclimático de la Ciudad, con una propuesta que combina sustentabilidad, entretenimiento, gastronomía y marcas nacionales e internacionales de alto perfil.

Dónde estará el nuevo shopping y por qué genera tanta expectativa

El nuevo shopping se levanta en pleno barrio de Recoleta, en el predio ubicado entre las avenidas Pueyrredón, Junín y Azcuénaga, a metros del Centro Cultural Recoleta y Plaza Francia. La localización no es casual: se trata de una de las zonas más visitadas por porteños y turistas, con fuerte circulación tanto cultural como comercial.

Con diseño bioclimático, marcas internacionales de primer nivel y una fuerte apuesta por la experienci Foto: Foto generada con IA Canal 26

El proyecto es impulsado por el grupo Hatzalaj S.A., que obtuvo la concesión del predio por 15 años y decidió no reciclar el viejo edificio, sino construir un shopping completamente nuevo desde cero.

Qué significa que sea un shopping “bioclimático”

Uno de los grandes diferenciales de OH! Buenos Aires es su arquitectura bioclimática. El diseño fue pensado para aprovechar al máximo los recursos naturales y reducir el consumo energético.

El centro comercial contará con:

Patios centrales a cielo abierto que atraviesan todos los niveles.

Ventilación cruzada natural, que permite regular la temperatura sin depender de aire acondicionado tradicional.

Iluminación natural permanente durante gran parte del día.

Menor consumo energético y expensas más bajas para los locales.

Este enfoque lo convierte en un proyecto pionero dentro del real estate comercial argentino.

Tamaño, niveles y espacios clave

El shopping intervendrá más de 52.000 m², de los cuales 35.000 m² serán superficies comerciales, distribuidas en tres niveles más terraza. Además, tendrá:

Más de 100 locales comerciales .

Un boulevard gastronómico con alrededor de 30 propuestas .

Ocho accesos desde distintas calles.

Conexión directa con bicisendas.

Cocheras subterráneas.

Espacios verdes, zonas de descanso y áreas de entretenimiento.

La idea no es solo ir de compras, sino permanecer, recorrer y vivir experiencias.

Un shopping único en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las marcas que ya confirmaron su llegada

Uno de los grandes imanes del proyecto será su mix comercial. Ya están confirmadas marcas nacionales e internacionales, algunas de las cuales desembarcan por primera vez en un shopping argentino.

Entre las más destacadas se encuentran:

Golden Goose (Italia)

Vilebrequin (Francia)

Samsonite

Stella McCartney

Psycho Bunny

Farmatodo , que abrirá su sucursal más grande del país

Sacoa , con espacios para chicos y adultos

Marcas gastronómicas como Lucciano’s, Starbucks, Tea Connection, Temple y Patagonia

La propuesta busca competir de igual a igual con shoppings históricos, pero con una identidad completamente distinta.

Entretenimiento, gastronomía y experiencias únicas

OH! Buenos Aires también apostará fuerte al entretenimiento:

Toboganes gigantes para conectar distintos pisos.

Juegos interactivos y propuestas para niños y adultos.

Una fuente de aguas danzantes con show nocturno de luces.

Espacios verdes interiores con vegetación real.

Eventos, activaciones y propuestas culturales.

Todo está pensado para que el shopping sea un punto de encuentro, no solo un lugar de consumo.

Cuándo abre el nuevo shopping de Buenos Aires

Según confirmaciones oficiales, la apertura está prevista para el segundo semestre de 2026, con la posibilidad de inauguraciones por etapas a medida que los locales finalicen sus obras internas. La expectativa es alta y el interés de marcas y público crece semana a semana.

Por qué este shopping puede cambiar el consumo en la Ciudad

En un contexto donde los hábitos de compra están cambiando, OH! Buenos Aires aparece como un nuevo modelo de shopping: más abierto, más sustentable, más experiencial y mejor integrado al entorno urbano.

Todo indica que no será solo una novedad inmobiliaria, sino un antes y un después para los centros comerciales en Buenos Aires.