Outlets de moda en CABA: el circuito imperdible de compras donde se consigue ropa de marca muy barata

Con rebajas que van del 30% al 60%, se vuelve una alternativa irresistible frente a los shoppings, donde los precios están por las nubes. Recorrer estos locales no solo permite ahorrar en marcas de primera línea, sino también disfrutar de un plan distinto de fin de semana que combina moda, paseo y gastronomía.

Los mejores outlets de CABA. Foto: Unsplash

Hoy en día, los precios en los shoppings están por las nubes y comprar ropa de primeras marcas puede convertirse en un lujo. Por eso, cada vez más porteños y turistas eligen alternativas más accesibles, y acá es donde cobran protagonismo los grandes outlets para conseguir prendas y accesorios de reconocidas marcas a precios mucho más bajos que en los centros comerciales tradicionales.

Y no solo hay shoppings que reúnen locales outlets. En el barrio de Villa Crespo, la calle Aguirre se convirtió en una de las mecas porteñas para quienes buscan ropa y accesorios de primeras marcas a precios mucho más bajos que en los locales tradicionales. Este polo de outlets reúne una gran variedad de tiendas de moda, calzado y accesorios, donde se pueden conseguir desde prendas de temporadas anteriores hasta productos con pequeños detalles de fabricación.

Outlets en la calle Aguirre, Villa Crespo. Foto: Unsplash.

Los descuentos en esta zona suelen rondar entre el 30% y el 60%, lo que convierte a estos locales en una opción irresistible frente a los precios de los shoppings. Además, algunos outlets ofrecen descuentos adicionales con ciertos medios de pago.

¿Dónde quedan los outlets de calle Aguirre, Villa Crespo?

La mayor concentración de locales outlet se encuentra en Aguirre entre Thames y Malabia , abarcando aproximadamente del 600 al 900 de la calle.

También hay una notable presencia en las calles Gurruchaga (700–900, de Velasco a Castillo) y Loyola (500–700, de Serrano a Malabia)

Horarios de los Outlets de Aguirre

Lunes a sábado: 10:00 a 20:00 horas.

Domingos: 12:00 a 19:00 horas.

¿Qué marcas se pueden encontrar?

La oferta es amplísima y combina tanto firmas internacionales como nacionales. Entre las más destacadas están:

Levi’s, Lacoste, Nike, Adidas, Puma, Timberland

Wanama, Portsaid, Rapsodia, Vitamina, Complot, Ginebra, Cher, Las Pepas, Awada, Markova, Cardon, Equus, Yagmour

La Martina, Briganti, Perramus, Mistral, Rochas, Juanita Jo, Cheeky

También hay opciones para chicos como Nidito Carters, Baby Kids y Wanama Kids, y propuestas multimarcas como Re! Outlet, que reúne varias etiquetas en un solo espacio.

Outlets de la calle Aguirre, en Villa Crespo. Foto: Buenos Aires Connect.

Consejos para la visita

Revisar las prendas : muchas veces se trata de productos de temporadas anteriores o con detalles mínimos, pero vale la pena controlarlos.

Llevar calzado cómodo : vas a caminar varias cuadras recorriendo locales.

Aprovechar las promos: algunos outlets ofrecen descuentos adicionales con ciertos medios de pago.

Un plan de compras porteño

Visitar los outlets de la calle Aguirre es una experiencia en sí misma: no solo permite acceder a grandes marcas a precios mucho más accesibles, sino que también invita a recorrer el barrio de Villa Crespo, con sus bares y cafeterías perfectos para hacer una pausa entre compras.

Así, una visita a esta zona puede transformarse en el plan ideal de fin de semana, combinando moda, ahorro y paseo. Eso sí: mejor elegir un día soleado, porque todo el circuito es al aire libre.