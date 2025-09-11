Outlets de moda en CABA: el circuito imperdible de compras donde se consigue ropa de marca muy barata
Hoy en día, los precios en los shoppings están por las nubes y comprar ropa de primeras marcas puede convertirse en un lujo. Por eso, cada vez más porteños y turistas eligen alternativas más accesibles, y acá es donde cobran protagonismo los grandes outlets para conseguir prendas y accesorios de reconocidas marcas a precios mucho más bajos que en los centros comerciales tradicionales.
Y no solo hay shoppings que reúnen locales outlets. En el barrio de Villa Crespo, la calle Aguirre se convirtió en una de las mecas porteñas para quienes buscan ropa y accesorios de primeras marcas a precios mucho más bajos que en los locales tradicionales. Este polo de outlets reúne una gran variedad de tiendas de moda, calzado y accesorios, donde se pueden conseguir desde prendas de temporadas anteriores hasta productos con pequeños detalles de fabricación.
Los descuentos en esta zona suelen rondar entre el 30% y el 60%, lo que convierte a estos locales en una opción irresistible frente a los precios de los shoppings. Además, algunos outlets ofrecen descuentos adicionales con ciertos medios de pago.
¿Dónde quedan los outlets de calle Aguirre, Villa Crespo?
- La mayor concentración de locales outlet se encuentra en Aguirre entre Thames y Malabia, abarcando aproximadamente del 600 al 900 de la calle.
- También hay una notable presencia en las calles Gurruchaga (700–900, de Velasco a Castillo) y Loyola (500–700, de Serrano a Malabia)
Horarios de los Outlets de Aguirre
- Lunes a sábado: 10:00 a 20:00 horas.
- Domingos: 12:00 a 19:00 horas.
¿Qué marcas se pueden encontrar?
La oferta es amplísima y combina tanto firmas internacionales como nacionales. Entre las más destacadas están:
- Levi’s, Lacoste, Nike, Adidas, Puma, Timberland
- Wanama, Portsaid, Rapsodia, Vitamina, Complot, Ginebra, Cher, Las Pepas, Awada, Markova, Cardon, Equus, Yagmour
- La Martina, Briganti, Perramus, Mistral, Rochas, Juanita Jo, Cheeky
También hay opciones para chicos como Nidito Carters, Baby Kids y Wanama Kids, y propuestas multimarcas como Re! Outlet, que reúne varias etiquetas en un solo espacio.
Consejos para la visita
- Revisar las prendas: muchas veces se trata de productos de temporadas anteriores o con detalles mínimos, pero vale la pena controlarlos.
- Llevar calzado cómodo: vas a caminar varias cuadras recorriendo locales.
- Aprovechar las promos: algunos outlets ofrecen descuentos adicionales con ciertos medios de pago.
Un plan de compras porteño
Visitar los outlets de la calle Aguirre es una experiencia en sí misma: no solo permite acceder a grandes marcas a precios mucho más accesibles, sino que también invita a recorrer el barrio de Villa Crespo, con sus bares y cafeterías perfectos para hacer una pausa entre compras.
Así, una visita a esta zona puede transformarse en el plan ideal de fin de semana, combinando moda, ahorro y paseo. Eso sí: mejor elegir un día soleado, porque todo el circuito es al aire libre.