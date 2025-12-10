Un tradicional shopping de Buenos Aires se “renueva” con un novedoso sistema usado por el El Corte Inglés en España

La inversión llega a los u$s3,6 millones para encarar una reconversión, que incluye el lanzamiento de la primera plataforma omnicanal para un centro comercial argentino y una reconversión social y sostenible de sus espacios.

Shopping Las Cañitas, Buenos Aires. Foto: BMA.

Los dueños del Recoleta Mall anunciaron en septiembre una serie de modificaciones al shopping de Las Cañitas, situado en uno de los barrios más top de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un plan que contemplaba inversiones por alrededor de u$s5 millones.

Se trata de la familia Villa Larroudet, que opera ese centro comercial desde hace algo más de 10 años y que también es propietaria de la empresa de medicina prepaga, Omint, y que desembarcó en el rubro de los shoppings en la década del 90 con el lanzamiento de El Solar.

En este shopping, la inversión llega a los u$s3,6 millones para encarar una reconversión, que incluye el lanzamiento de la primera plataforma omnicanal para un centro comercial argentino y una reconversión social y sostenible de sus espacios.

Shopping Las Cañitas, Buenos Aires. Foto: mibuenosairesquerido.com

El establecimiento de Las Cañitas tendrá un concepto “Shopping 4D”, explicó Pablo Peralta Ramos, director de Fortín Maure, quien recordó que el shopping está cumpliendo 30 años desde su inauguración en septiembre de 1996.

El Solar abrió sus puertas a los pies de una antigua Abadía Benedictina, fue construido reciclando una antigua fábrica y se convirtió en espacio referente del barrio de Las Cañitas, con 90 locales, entre ellos, de tiendas, servicios y gastronomía.

De momento, ya se implementaron algunos cambios como en el área de gastronomía que se transformó a partir de las demandas de las 240.000 personas que visitan el shopping por mes y que buscan experiencias diferentes a las que puede ofrecer un patio tradicional de comida.

Shopping Las Cañitas, Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Connect.

En la parte superior del shopping de Las Cañitas se creó una especie de espacio libre, al estilo de las plazas que existen en el barrio, para usar en los meses de primavera y verano, y un área interna para el resto de los meses de mayor frío.

“El concepto fue salir de las barras y de ofrecer más que comida, como se demuestra en Ninina, una de las 100 mejores cafeterías del mundo, octava en América Latina y segunda en Argentina”, detalló Peralta Ramos, durante un encuentro con la prensa.

¿Cómo funcionará la plataforma omnicanal?

El ejecutivo hizo mención del lanzamiento de un canal digital de ventas para ofrecer a sus clientes una experiencia omnicanal: “Acabamos de lanzar nuestro módulo de compra digital, que llamamos gemelo digital del shopping físico y que es una herramienta tecnológica que ofrece los inventarios de las marcas para que los clientes puedan comprar sin tener que ingresar al local, y que, en algunos casos, permite envíos a domicilio”.

La nueva herramienta digital contiene los stocks de 20 de los 70 locales que funcionan en El Solar de la Abadía, pero el objetivo de sus creadores es sumar todas las propuestas.

Interior del shopping Las Cañitas. Foto: Revista Centros Comerciales.

El portal ofrece una navegación muy visual, con marcas seleccionadas, con posibilidades de pago de aplicaciones como Mercado Pago y Modo para agilizar sus compras vía internet y luego retirarlas en el local del shopping.

El objetivo de la empresa no es competir con las ventas físicas, sino de ofrecer una alternativa más mediante la cual esperan alrededor de 100.000 visitas al sitio por mes en una primera etapa, con un ratio de compras del 1% de esa cantidad.