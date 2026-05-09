Choripán. Foto: Instagram @xchorix

La parrilla argentina empezó a ganar lugar en un territorio donde históricamente estuvo relegada: los patios de comida de los centros comerciales. Chori Star logró hacerlo posible con una propuesta que combina servicio rápido, diseño de marca y una fuerte apuesta por la calidad gastronómica.

El proyecto ya cuenta con dos locales activos en el Gran Buenos Aires: uno en el Parque Comercial Avellaneda, sobre la autopista Buenos Aires–La Plata, y otro en el Shopping de San Justo. En ambos casos, el formato se adapta al food court sin resignar identidad parrillera.

El eje del menú son los choripanes gourmet, elaborados con embutidos artesanales producidos por una familia de tradición italiana en tercera generación. La selección de cortes, el proceso de elaboración y la regularidad del producto funcionan como base de toda la propuesta.

El lugar sensación del conurbano Foto: Chori-Star

Cada chori se sirve en un pan de parmesano desarrollado exclusivamente para la marca, pensado para sostener el relleno y sumar carácter propio desde el primer bocado. A partir de ahí, la carta se despliega con combinaciones que se alejan del esquema clásico.

Entre las opciones aparecen versiones con roquefort y jamón en hebras, cheddar con bacon crujiente, provoleta con morrones asados, mozzarella con vegetales grillados y alternativas con palta y aceitunas. Todas se completan con salsas artesanales elaboradas en el lugar a partir de vegetales frescos.

La propuesta parrillera se amplía con sándwiches de carnes desmechadas, cocidas a fuego lento durante varias horas para lograr una textura tierna y concentrada en sabor. Se combinan con quesos, bacon o vegetales grillados, y se suma una opción de pollo grillado como alternativa más liviana.

Los acompañamientos también tienen protagonismo propio. Las papas fritas, crocantes por fuera y equilibradas por dentro, se ofrecen solas o con agregados como cheddar, bacon o chorizo. Completan la sección los aros de cebolla y los bocaditos de espinaca.

El lugar sensación del conurbano Foto: Chori-Star

La carta incluye además ensaladas con y sin pollo, una línea de cafetería con tostados en distintas variantes y un menú infantil desarrollado en alianza con Mis Ladrillos. La oferta está pensada para cubrir todos los momentos del día.

El concepto se refuerza desde lo visual: fachada de chapa, paleta en rojo, amarillo y negro, retroiluminación y pantallas en movimiento que dialogan con el entorno del shopping sin perder personalidad de marca. En paralelo, Chori Star opera con delivery a través de PedidosYa, Rappi y Mercado Libre Delivery.

Con esta fórmula, la marca busca ocupar un espacio poco explorado: llevar la parrilla argentina de calidad al consumo cotidiano del food court, sin perder identidad ni producto.

Dónde queda Star Chori

El local sensación del momento se puede encontrar en dos puntos distintos del conurbano bonaerense.

Direcciones: San Justo Shopping, Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 3910, San Justo; Parque Avellaneda Shopping, Autopista Dr. Ricardo Balbín, km 9, Salida Acceso Sudeste, Sarandí.