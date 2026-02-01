Máscaras de pestañas Foto: Freepik

La máscara de pestañas es un producto clave en el maquillaje: resalta la mirada, profundiza el ojo, genera un efecto misterioso y define el rostro. Sin embargo, la verdadera pesadilla se encuentra a la hora de retirar el producto, ya que los ojos son muy sensibles y muchas veces, el rimmel suele ser a prueba de agua, lo que dificulta la tarea.

Este tipo de máscaras se caracteriza por su alta resistencia al agua, al sudor y a la humedad, lo que permite que el maquillaje se mantenga intacto por más tiempo. Justamente por esa durabilidad, su remoción requiere ciertos cuidados especiales para no debilitar las pestañas o arruinar la fina capa de piel que recubre los ojos.

Máscaras de pestañas Foto: Freepik

Según los especialistas en maquillaje, las fórmulas waterproof están diseñadas para adherirse con mayor firmeza a las pestañas. Si se intenta quitar el producto frotando con fuerza o utilizando productos inadecuados, las pestañas pueden quebrarse, caerse o debilitarse con el uso frecuente.

La clave entonces está en retirar el maquillaje con paciencia y los productos correctos, evitando movimientos bruscos. No se trata solamente de utilizar agua y jabón, sino de entender cuáles son las necesidades de la piel y, sobre todo, tratar las pestañas con amabilidad.

Máscaras de pestañas Foto: Freepik

Paso a paso: cómo retirar la máscara de pestañas a prueba de agua

Elegí un desmaquillante adecuado

Usá un desmaquillante bifásico o específico para maquillaje a prueba de agua. Estos productos disuelven la máscara sin necesidad de frotar.

Empapá un algodón o pad reutilizable

Colocá el producto en el algodón hasta que quede bien húmedo, pero sin que chorree.

Apoyá suavemente sobre las pestañas

Colocá el algodón sobre el ojo cerrado y dejalo actuar entre 20 y 30 segundos para que el producto afloje la máscara.

Desmaquillante

Deslizá sin frotar

Retirá el algodón con movimientos suaves, de arriba hacia abajo. Repetí si es necesario, usando un algodón limpio.

Lavá el rostro

Finalizá con tu limpiador facial habitual para eliminar cualquier resto de producto.

Hidratá las pestañas

Aplicá un sérum, aceite natural o crema específica para pestañas para fortalecerlas y mantenerlas saludables.

Máscara de pestañas Foto: unsplash

Consejos para cuidar las pestañas

Evitá frotarte los ojos con fuerza.

No duermas con maquillaje.

Alterná el uso de máscaras comunes y a prueba de agua.

Mantené tus pestañas hidratadas y nutridas.

Luego de saber esto, ¿conviene usar máscara de pestañas waterproof todos los días? si bien es ideal para eventos largos, días de calor o situaciones donde el maquillaje necesita mayor duración, no se recomienda su uso diario. Alternarla con una máscara común ayuda a mantener las pestañas fuertes y saludables.