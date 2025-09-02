Pestañas de colores: la nueva tendencia de makeup que será furor en la primavera 2025

Azules, verdes, rosas y hasta rojas: las máscaras que llegan para revolucionar y transformar la mirada.

Pestañas de colores Foto: Pinterest

Con el calor y el comienzo de los días primaverales, las tendencias de maquillaje van cambiando hacia tonos más audaces, dejando el frío del invierno. Es hora de dejar atrás el clásico negro y comenzar a divertirse con máscara de pestañas de colores para darle vida a tu mirada.

Desde tonos vibrantes hasta opciones mucho más sutiles, este tipo de máscaras de pestañas fueron un furor sin límite en el verano europeo y ahora llegan a la Argentina para convertirse en un accesorio de maquillaje que transforma, sin lugar a dudas, un look sobrio y casual, en uno extravagante y cautivador.

Tuli Acosta usa máscaras de pestañas de colores Foto: Pinterest

De hecho, celebridades como Zendaya, Lady Gaga, Jenna Ortega y argentinas como Tuli Acosta, pusieron a prueba estos tonos para crear sus propios estilos, favoreciendo por completo su mirada.

Cuáles son los colores en tendencia esta primavera

Rojas, rosas y borgoñas: sofisticación con un twist

Para un look más elegante pero igual de impactante, los tonos rojizos, rosados y borgoñas son la clave. Funcionan especialmente bien en ojos verdes, avellana o miel, ya que potencian su color natural y suman profundidad a la mirada.

Pestañas de colores Foto: Pinterest

Los tonos ciruela o borgoña son ideales para un maquillaje de día con un toque diferente, mientras que los rosas más intensos pueden elevar cualquier look nocturno. ¿Un plus? Muchas máscaras de colores ahora vienen con fórmulas tratantes que cuidan, fortalecen y embellecen las pestañas mientras las maquillás.

Pestañas de colores Foto: Pinterest

Acabados mate, brillantes y glitter

Además de colores vibrantes, podés maximizar el look combinando las pestañas superiores e inferiores de distintos colores, tales como el rosa, el turquesa y hasta el verde, jugar con texturas o sumar un toque de glitter para un efecto glam irresistible. Esta temporada, las pestañas no solo se ven: se expresan.

Pestañas de colores Foto: Pinterest

Recordá que después de usar un buen makeup, es necesario retirarlo con una rutina de limpieza completa. Un jabón para la cara, sérums y hasta productos especiales para lavar las pestañas serán imprescindibles para cuidar la salud de tu rostro.