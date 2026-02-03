Rejuvenecen el rostro con elegancia: los 3 cortes de pelo midi ideales para mayores de 60
Este tipo de cortes se ven espectaculares, ya que aportan frescura y definición al rostro. Cuál es el secreto de los estilistas.
El dilema de muchas mujeres se presenta con los cambios de look, ya que muchas adoran tener el pelo largo, mientras que otras, quieren animarse y apostar a un pelo corto y rejuvenecedor. A partir de los 60 años, esta pregunta puede que se resuelva fácil con un consejo de los mejores peluqueros del mundo: apostar a los cortes midi es una gran solución.
Se despide el pelo largo en 2026
Esta longitud intermedia, que suele ubicarse entre el mentón y la clavícula, se volvió una de las favoritas de estilistas, celebridades y mujeres reales. ¿El motivo? Aporta equilibrio, movimiento y naturalidad, tres factores fundamentales para refrescar el rostro con el paso del tiempo.
De hecho, figuras como Emma Stone o Rose Byrne ya adoptaron este tipo de cortes, confirmando que se puede apostar a un look sobrio, elegante, con mucho volumen y, lo mejor de todo, apto para cualquier tipo de cabello.
A diferencia de los estilos extremos, el midi suaviza los rasgos, acompaña la caída natural del cabello y evita rigideces. Además, permite trabajar capas, textura y volumen, algo clave cuando el pelo cambia con los años. Las dos claves que repiten los expertos son claras: naturalidad y movimiento. Y en ese sentido, los cortes midi cumplen con creces.
Los 3 cortes de pelo midi más favorecedores a los 60
Long bob desfilado
Clásico, atemporal y muy versátil. Llega a la altura de la clavícula y se trabaja con capas suaves. Este look aporta movimiento, estiliza el rostro y evita el efecto “casco”. Es ideal para quienes quieren un cambio visible, pero elegante y fácil de mantener.
Midi con capas largas y flequillo lateral
Una opción especialmente recomendada para cabellos finos o con pérdida de densidad. Las capas largas dan volumen natural y el flequillo lateral suaviza las facciones, aportando frescura sin endurecer la expresión.
Midi recto con puntas texturizadas
Minimalista, prolijo y sofisticado, pero lejos de lo rígido. Mantiene una silueta elegante mientras las puntas alivianan el corte. Funciona muy bien con canas naturales y transmite una imagen cuidada y moderna.
Más que seguir reglas estrictas, los cortes midi invitan a reinterpretar el estilo personal. No se trata de verse más joven a toda costa, sino de reflejar una imagen actual, cómoda y auténtica. En un contexto donde la belleza madura gana visibilidad, el pelo deja de ser una imposición y pasa a ser una elección. Y en ese camino, los cortes midi se posicionan como aliados indiscutidos.