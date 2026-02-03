Corte de pelo Foto: Freepik

El dilema de muchas mujeres se presenta con los cambios de look, ya que muchas adoran tener el pelo largo, mientras que otras, quieren animarse y apostar a un pelo corto y rejuvenecedor. A partir de los 60 años, esta pregunta puede que se resuelva fácil con un consejo de los mejores peluqueros del mundo: apostar a los cortes midi es una gran solución.

Se despide el pelo largo en 2026

Esta longitud intermedia, que suele ubicarse entre el mentón y la clavícula, se volvió una de las favoritas de estilistas, celebridades y mujeres reales. ¿El motivo? Aporta equilibrio, movimiento y naturalidad, tres factores fundamentales para refrescar el rostro con el paso del tiempo.

Corte de pelo midi Foto: Freepik

De hecho, figuras como Emma Stone o Rose Byrne ya adoptaron este tipo de cortes, confirmando que se puede apostar a un look sobrio, elegante, con mucho volumen y, lo mejor de todo, apto para cualquier tipo de cabello.

A diferencia de los estilos extremos, el midi suaviza los rasgos, acompaña la caída natural del cabello y evita rigideces. Además, permite trabajar capas, textura y volumen, algo clave cuando el pelo cambia con los años. Las dos claves que repiten los expertos son claras: naturalidad y movimiento. Y en ese sentido, los cortes midi cumplen con creces.

Corte de pelo Foto: Freepik

Los 3 cortes de pelo midi más favorecedores a los 60

Long bob desfilado

Clásico, atemporal y muy versátil. Llega a la altura de la clavícula y se trabaja con capas suaves. Este look aporta movimiento, estiliza el rostro y evita el efecto “casco”. Es ideal para quienes quieren un cambio visible, pero elegante y fácil de mantener.

Corte de pelo Foto: Freepik

Midi con capas largas y flequillo lateral

Una opción especialmente recomendada para cabellos finos o con pérdida de densidad. Las capas largas dan volumen natural y el flequillo lateral suaviza las facciones, aportando frescura sin endurecer la expresión.

Ripped bob, corte de pelo. Foto: Pinterest.

Midi recto con puntas texturizadas

Minimalista, prolijo y sofisticado, pero lejos de lo rígido. Mantiene una silueta elegante mientras las puntas alivianan el corte. Funciona muy bien con canas naturales y transmite una imagen cuidada y moderna.

Cuáles son los mejores cortes de pelo para las mujeres de más de 60 años

Más que seguir reglas estrictas, los cortes midi invitan a reinterpretar el estilo personal. No se trata de verse más joven a toda costa, sino de reflejar una imagen actual, cómoda y auténtica. En un contexto donde la belleza madura gana visibilidad, el pelo deja de ser una imposición y pasa a ser una elección. Y en ese camino, los cortes midi se posicionan como aliados indiscutidos.