Uñas de San Valentin Foto: Pinterest

Febrero es el mes del amor e invita a cada pareja a conectarse con su más profundo deseo, prestando atención a los detalles, planeando citas románticas y escapadas de verano. Por supuesto, esta tendencia debe ir acompañada con un look acorde. Por eso, la manicura también se acuerda de San Valentín, que se celebra cada 14 de febrero.

Con la llegada del Día de los Enamorados, los clásicos rojos y rosas vuelven a ocupar el centro de la escena, pero no están solos. Esta temporada también ganan terreno los tonos profundos, como marrones cálidos y bordós, junto con diseños simples, delicados y fáciles de replicar en casa.

Uñas de San Valentin

Lejos de las propuestas recargadas, la tendencia apunta a uñas que acompañen el mood de febrero: más calmo, más consciente y con espacio para el disfrute personal.

San Valentín: 4 diseños románticos ideales para celebrar el mes del amor

Corazones mini sobre base neutra

Se trata de un diseño delicado y romántico que nunca falla. Las bases en nude, rosa lechoso o beige se combinan con pequeños corazones en rojo, rosa o blanco. Pueden ir centrados, en una sola uña o distribuidos de forma minimalista.

Este diseño es ideal para quienes buscan un guiño al Día de los Enamorados sin exagerar ni buscar grandes excusas. Lo simple a veces es lo más funcional.

Uñas de San Valentin

Francesita reinterpretada con toque romántico

La manicura francesa se reinventa con detalles sutiles. En lugar de la clásica línea blanca, aparecen puntas en rojo, rosa o bordó, corazones diminutos en los bordes o trazos finos que aportan modernidad sin perder elegancia. Esta idea es ideal para amantes de lo clásico que quieren actualizar su look.

Uñas monocromáticas en rojo intenso o bordó

Para quienes no le temen al color pleno. El rojo pasión sigue siendo el gran protagonista de San Valentín, pero este año comparte escena con bordós profundos y marrones chocolate, tonos sofisticados que funcionan tanto de día como de noche. Pensada para looks simples donde las uñas se llevan toda la atención.

Uñas de San Valentin

Base natural con detalles blancos o brillo sutil

Minimalismo con aire romántico. Las bases translúcidas o rosadas se combinan con líneas blancas, puntitos, micro flores o un toque de glitter suave, apenas perceptible. Es una opción elegante, fresca y muy actual. Es ideal para quienes prefieren uñas discretas pero cuidadas.