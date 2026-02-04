Cortarse el pelo sola Foto: Freepik

Cortarse el pelo en casa parece una actividad intimidante, ya que podría quedar mal y arruinar nuestro look: un desastre sin vuelta atrás. Sin embargo, con la preparación adecuada y algunos consejos prácticos, es posible lograr un resultado prolijo y seguro.

Ya sea para un retoque, eliminar las puntas abiertas o realizar un cambio de look leve, la clave se encuentra en la paciencia, la técnica correcta y contar con una tijera de peluquería o al menos con buen filo. Antes de empezar, es importante seguir algunos pasos sencillos, lavar el cabello y tener a mano un segundo espejo para poder ver la parte posterior de la cabeza.

Cómo cortarse el pelo en casa

Además, entender el tipo de corte que se quiere lograr y la longitud ideal para cada sección del cabello. ¿La clave? Movimientos lentos y precisos para buscar un acabado uniforme para evitar sorpresas.

Paso a paso: cómo cortarte el pelo sola en casa sin conocer errores

1. Lavate y desenredá el pelo

Arrancá con el pelo limpio y sin nudos. Podés cortarlo un poquito húmedo para tener más control, o seco si querés ver cómo queda al toque. Nunca cortes con el pelo todo enredado, que es medio quilombo.

Lavate el pelo antes de cortarlo. Foto: Freepik

2. Prepará las herramientas

Necesitás tijeras de peluquería (no uses las de la cocina), un peine de dientes finitos, pinzas para separar mechones y un espejito extra para mirar la parte de atrás. Esto hace toda la diferencia para que quede parejo.

3. Dividí el pelo en secciones

Separá tu cabello en cuatro partes: dos adelante y dos atrás, sujetándolas con las pinzas. Esto te va a ayudar a ir mechón por mechón y no mandar fruta.

4. Marcá la guía de corte

Decidí cuánto querés cortar y tomá un mechón chiquito de la parte de atrás como referencia. Ese será tu guía para cortar todo lo demás parejo.

Cortarse el pelo sola Foto: Freepik

5. Cortá despacito mechón por mechón

Agarrá un mechón entre los dedos y cortá con las tijeras de manera perpendicular al pelo. Compará siempre con la guía que marcaste para que todo quede igual.

6. Revisá los extremos

Cuando termines, soltá todo el pelo y mirá si hay puntas desparejas. Peiná y ajustá con cortes suaves donde haga falta.

Corte de pelo; peluquería; estilismo. Foto: Grok AI.

7. Texturizá si querés un look más natural

Si te pinta un efecto más suelto, abrí un poquito las tijeras y cortá verticalmente algunas puntitas (texturizado). Esto evita que quede un corte recto y rígido.

Una vez que hayas terminado de cortar el pelo, lo ideal sería volver a lavar el cabello después y secarlo con secador para ver cómo quedó realmente. De esa forma, podrás volver a medirlo y retocar cada detalle si hace falta. La clave, es la paciencia y conocer tu rostro, tus proporciones y los cortes que podrían llegar a favorecerte.