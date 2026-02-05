Los jeans en tendencia este 2026. Foto: Freepik

Los jeans nunca pasan de moda, ya que son una prenda básica para cualquier outfit, ya sea para la oficina, para pasear un domingo por la tarde o incluso en una cita. Lograr looks funcionales es posible y, en 2026, vuelven a ser los grandes protagonistas del guardarropas.

Lo cierto es que durante años, los jeans se usaron como comodín: prácticos, versátiles y resistentes. Ahora, la nueva temporada propone un enfoque distinto: este pantalón como pieza central, capaz de transformar un outfit de casual a sofisticado con pequeños detalles de corte, color y textura.

Jeans anchos, la tendencia del 2026 Foto: Unsplash.

Según los expertos en moda, los jeans que estilizan y alargan la silueta se posicionan como la tendencia más fuerte de este año. Estos modelos no solo aportan comodidad, sino que también juegan con la proporción, la cintura y la caída de la pierna para favorecer distintos tipos de cuerpo.

Entre los estilos que dominan esta temporada, se destacan:

Jeans de tiro alto: ideales para alargar visualmente las piernas y definir la cintura.

Pierna recta y ancha: perfectos para quienes buscan comodidad sin perder elegancia; favorecen todo tipo de silueta y combinan con botas o zapatillas.

Palazzo y flare renovado: vuelven los cortes amplios en la parte inferior, que estilizan y aportan movimiento al andar.

Detalles estratégicos: costuras verticales, lavados degradé y pinzas frontales que crean la sensación de piernas más largas y cintura más fina.

Los jeans de corte asimétrico se vienen con todo. Foto: Pinterest.

Jeans como pieza central del outfit: por qué son la tendencia 2026

Más allá de la estética, estos jeans responden a un cambio en la moda hacia la funcionalidad y el confort sin sacrificar estilo. Hoy en día, los outfits buscan ser funcionales en el día a día y realzar la figura natural. El verdadero enfoque, según los grandes diseñadores de moda, se encuentra en los cortes inteligentes, los lavados estratégicos para que no pierdan el color y la forma y los accesorios para elevar el outfit.

Este año, entre los colores que marcan tendencia se imponen el azul claro y desgastado, ideales para un look casual de día, y el negro y azul oscuro uniformes, perfectos para estilizar las piernas y transitar la oficina o una salida nocturna. Por otro lado, los tonos neutros y blancos se combinan fácilmente con blusas y accesorios llamativos.

Jeans. Foto: Unsplash

Para sacar el máximo partido a esta tendencia, los especialistas recomiendan: