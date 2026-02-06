El papel aluminio es clave para limpiar la parrilla:

El asado es una de las comidas favoritas en Argentina, por lo que existen distintos trucos o tips detrás de su preparación. Más allá de los sabores, una parte fundamental tiene que ver con la limpieza de la parrilla, algo que puede dañar su elaboración.

Por esto, los expertos recomiendan limpiar la parrilla antes de comenzar a asar, pero con un nuevo método y poco común que es 100% efectivo.

Se trata de frotar una bola de papel aluminio sobre los hierros de la parrilla: como es maleable y tiene una textura rugosa, ayuda a sacar fácilmente la grasa y los restos de comida pegados.

Cómo realizar el truco con el papel aluminio

El paso a paso es sencillo: primero se debe cortar un pedazo de papel aluminio y arrugarlo hasta formar una bola. Luego, con una pinza o algo que lo sostenga, frotarlo sobre la parrilla caliente.

El calor ayuda a que la suciedad se despegue y el aluminio actúa como una lija suave.

Cuidados para tener en cuenta

Si bien el truco es efectivo, hay que tener en cuenta algunos cuidados:

No se debe tocar el aluminio con las manos si la parrilla ya está caliente. Siempre utilizar una pinza o algo similar.

Esta técnica no es para parrillas con recubrimientos antiadherentes , ya que el aluminio puede rayar la superficie.

No dejar restos de aluminio en la parrilla porque pueden quedar pegados y quedar pegados en la comida.

No limpiar la parrilla mientras esté muy caliente. Hay que esperar a que baje un poco la temperatura.

Este truco es realmente útil para una limpieza más superficial. Sin embargo, para mantener la parrilla y hacer limpiezas más profundas, se debe utilizar un buen cepillo de acero y detergente.

¿Principiante en la parrilla?: el ingrediente secreto del asado que está en todas las heladeras y funciona para tiernizar la carne

El chimichurri y el limón suelen ser los más usados para condimentar la carne en la parrilla al momento de hacer un asado. Sin embargo, hay un ingrediente desconocido que cada vez se usa más y le da un sabor inigualable: la manteca.

La manteca no solo aporta sabor y suavidad, sino que también actúa como un medio ideal para incorporar especias y hierbas. Al derretirla y combinarla con ajo, perejil y romero, se logra un aderezo que potencia el gusto de los cortes de la carne.

Una de las grandes ventajas de la manteca es su capacidad para ablandar la carne mientras se cocina. Al aplicarla sobre el corte caliente, forma una capa que ayuda a retener los jugos, evitando que se reseque y logre una textura jugosa.

Además, la manteca es ideal para crear una costra dorada en la superficie de la carne. Su contenido de grasas se carameliza al contacto con el calor, mejorando tanto el sabor como la apariencia del corte vacuno, haciendo un asado único.